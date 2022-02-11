Eşinden veda... Siyasiler de cenaze töreninde

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Cenaze uzun araç konvoyuyla doğduğu Gazimağusa’ya bağlı Kumyalı kentine götürüldü. Burada düzenlenen törene Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile çok sayıda siyasetçi ve belediye başkanı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Falyalı, Kumyalı köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın COVID-19’a yakalanması nedeniyle katılamadığı bildirildi.

‘ERKETECİ’ İÇERİDEN

KKTC’de büyük yankı uyandıran Halil Falyalı cinayetinde katillerin işadamının yakın çevresinde çalışan en az bir kişiyle işbirliği içinde olduğu ve istihbarat aldığı tahmin ediliyor. Türk ve KKTC polisinin işbirliği içinde yürütülen soruşturmada katillere istihbaratı sağlayan kişi üzerine yoğunlaşıldı. Polis, saldırganların Falyalı’nın Girne’deki otelinden çıkış saati, hangi aracı kullandığı ve evine giderken izlediği güzergâhı bildiğini değerlendiriyor. Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı ile yakın koruma ekibi ve çalışanlarının ifadeleri alındı. Falyalı’nın saldırı öncesinde kimlerle telefon görüşmesi yaptığı ve tehdit alıp almadığı da soruşturuluyor.

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TUTUKLU SAYISI ÜÇ

KKTC polisi, ifadelerden yola çıkarak, önceki sabah İstanbul’dan Lefkoşa’ya gelen iki kişiyi yakın takibe aldı. Falyalı’nın çalışanlarından birinin akrabası olduğu belirtilen iki kişi, aynı akşam İstanbul’a dönerken tutuklandı. Saldırıda ilk tutuklanan isim Ömer Tunç olmuştu.