Eşinden Gökhan Böcek'e 'Yüzde 10 ile geçinen ezik' tepkisi

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede; '2 numaralı şüpheli' olarak yer alan Mustafa Gökhan Böcek'in; belediye ile iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri üzerinden 'irtikap suçuna yardım, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nüfuz ticareti ve haksız mal edinmeye yardım' suçlarını işlediği ileri sürüldü. İddianamede; 'suçu meslek edinen kişi' olarak nitelendirilen Böcek'in, söz konusu eylemleri birden fazla kez gerçekleştiği belirtilerek, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi.

‘25 MİLYON LİRA GİBİ BİR RAKAM OLMADI’

Mustafa Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçim çalışmaları için iş insanı Yusuf Yadoğlu'ndan 25 milyon lira istediği iddiasını reddetti. Böcek, ifadesinde; iş insanı Yusuf Yadoğlu ile seçim dönemi bir kez görüştüğünü, araç kaplama ve baskı işleri için bir reklam ajansına yönlendirdiğini belirterek, "Herhangi bir rakam ya da miktar belirtmedim. Ne kadar destek verdiğini de hatırlamıyorum. 25 milyon lira gibi bir rakam olmadı. Bu beyanlar tamamen asılsızdır" dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

30 MİLYON AVROLUK DESTEK

Boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu'na alınan konutla ilgili planladığı proje kapsamında bir villa satış vaadiyle Yusuf Yadoğlu'ndan 30 milyon liralık destek aldığını söyleyen Böcek, "Eski eşim Zeynep Kerimoğlu’na alınan dairenin 2,5 yıllık kira bedeli ve satış bedeli olarak yaklaşık 30 milyon liranın ödemesini Yusuf Yadoğlu kabul etti. Ödemenin nasıl yapıldığına dair detay bilmiyorum. Tapu devri Zeynep Kerimoğlu’na yapıldı. Villa işi tamamlanmadığı için geri ödeme olmadı. 10 milyon lira gösterilmesi konusunda kimseye bir şey söylemedim" ifadelerine yer verdi.

BOŞANMA VE EVLENME SÜRECİNİ ANLATTI

Haberin Devamı

İstanbul'da okurken babası ağır Covid rahatsızlığı geçirdiği için Antalya'ya taşınmak zorunda kaldığını anlatan Böcek, "Zeynep’i çocukluğundan beri tanırım. Zeynep’le uzun süreli ayrılığımızda, belediyede çalışan B.G. ile 3-4 ay kadar birlikteliğimiz oldu. Daha sonra Zeynep Kerimoğlu ile tekrar ilişkiye başladık ve evlendik. Ayrılık sürecindeyken Zuhal Böcek ile tanıştım. Zeynep Kerimoğlu ile boşanma kararını evlendikten 3 ay kadar sonra aldım. Bu süreçten çok sonra Zuhal Böcek hayatıma girdi. Bu süreçte Zuhal Böcek hamile kaldı. Hamile kaldığı dönemde Zeynep Kerimoğlu ile evliliğim resmi olarak devam ediyordu ancak dava aşamasındaydı, oğlum doğmadan önce boşanma gerçekleşti" dedi.

Haberin Devamı

'BABAMIN ADINI KULLANMADIM'

Babası Muhittin Böcek'in nüfuzunu kullanmadığını ileri süren Gökhan Böcek, şunları kaydetti:

"İrtibat kurduğum şahısların hiçbirisine belediyedeki işler nedeniyle babamın adını kullanarak baskı yapmadım. Araç kiralama ihalesini kazanan şirketin ihale sürecinde yarıştığını benim bilmem mümkün değildir. Bu şirketin aldığı 250 milyon liralık ihale karşılığında 25 milyon lira istediğim hususu asılsızdır."

'BABAM YAPTIĞI TİCARETLERİ KENDİSİ BİLİR'

Alınan araçlar ve lüks eşyalara ilişkin ifade veren Gökhan Böcek, "E.K.H.'nin şirketinden oğluma bakan Yıldız M.'ye hediye amacıyla bir araç aldım. Aracın parasını nakit olarak kendisine verdim. Bu araç için para ödenmediği iddiası asılsızdır. Şahsın beyanları iftira niteliğindedir. Yine bu şahıstan elden nakit borç ya da başka bir iddiayla para almadım. Sevgililik sürecinde B.G.'ye nakit olarak bir araç aldığım doğrudur. Bu süreçte B.G.'ye hediye ettiğim iddia olunan lüks çanta, saat ve çeşitli aksesuarlarla ilgili aradan zaman geçtiği için bir şey diyemiyorum. Ne şekilde bir hediye verdiğimi hatırlamıyorum. M.K. isimli kadın, babamın hayat arkadaşıdır. Kendisi ile uzun süredir birlikteliği vardır. Babamın M.K.'ye aldığı lüks hediyeleri bilmiyorum. Babam yaptığı ticaretleri kendisi bilir" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yargıtay, psikolojik tedavi gördüğünü eşinden gizleyen kadını kusurlu buldu Haberi görüntüle

'YÜZDE 10'U KADAR PARA ALDIĞIM İDDİASI ASILSIZDIR'

Belediyeden iş alan insanlardan yüzdelik ücret aldığı iddialarını kabul etmeyen Mustafa Gökhan Böcek, "Eşim Zuhal Böcek'in bana yönelik göndermiş olduğu bir mesajda, 'Yüzde 10 ile geçinen ezik' ifadesini kızgınlık anında söylediğini düşünüyorum. Benim belediyeden iş alan insanlardan sözleşme tutarının yüzde 10'u kadar para aldığım iddiası asılsızdır" ifadelerini kullandı.

'ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE UYUŞTURUCU KULLANDIM'

Yurt dışında kokain kullandığını belirten Böcek, "Yurt dışında bulunduğum süreçte bir ya da iki kez kokain kullandım. Raporun bu yönde çıkması doğaldır. Uyuşturucu bağımlısı bir kişi değilim. Ancak çeşitli sebeplerle uyuşturucu kullandım. Eşim Zuhal Böcek'in uyuşturucu testinin pozitif çıktığını şaşkınlıkla öğrendim. Kendisi sigara ve içki dahi kullanmayan bir kişidir. Hatalı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KİMSEDEN ZORLA PARA ALMADIM'

Hakkında istinat edilen suçlamaları kabul etmeyen Böcek, şunları söyledi:

"Kimseden zorla para almadım. Hiç kimseyi belediyedeki hak edişlerinin ödenmemesi tehdidi ile zorlamadım. Aldığım iddia olunan paraları kesinlikle sistemde legalleştirilmesi için döviz ve kuyumcular üzerinden transferlerle mal varlığı kazanımlarında bulunmadım."

ESKİ GELİNİN HESAPLARINDA 80 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA

İddianamede; Mustafa Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu’na ait lüks sitedeki daireye 5 Temmuz 2025 tarihinde el konulduğu, boşanma sürecinde elde edildiği değerlendirilen para hareketlerine ilişkin yapılan incelemelerde, döviz firması üzerinden teslim alındığı öne sürülen yüksek meblağların bir bölümünün altın alım-satımı gibi gösterilerek Kerimoğlu’nun hesabına aktarıldığı, MASAK incelemelerinde banka hesaplarında toplamda yaklaşık 80 milyon lirayı aşan para tespit edilmesi üzerine bu tutarlara da el koyma kararı verildiği aktarıldı.

İKAMETTE 11,5 MİLYON LİRALIK TAKI VE NAKİT

Zeynep Kerimoğlu’nun ikametinde 5 Temmuz 2025 tarihinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, nakit para, döviz, ziynet eşyası ve teminat senedine el konuldu. Aramada farklı seri numaralarına sahip dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve bu cihazlara takılı SIM kartlar ele geçirilirken, alacaklısı Zeynep Kerimoğlu, borçlusu Mustafa Gökhan Böcek olan ve toplam tutarı 6 milyon 380 bin doları bulan teminat senetleri de bulundu.

İkamette ayrıca 15 bin 795 avro, 49 bin 620 dolar ve 17 bin 600 lira nakit para ile çok sayıda altın bilezik, kolye, yüzük, küpe, broş, zincir, hasır takı, Cumhuriyet altını, Ata altını ve çeşitli gram altınlar ele geçirildi. El konulan para ve ziynet eşyaları, savcılık talimatıyla 7 Temmuz 2025’te Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na götürülerek incelemeye alındı. Yapılan tespitlerde, Zeynep Kerimoğlu’nun ikametinde ele geçirilen nakit, döviz, ziynet eşyası ve değerli aksesuarların pırlantalar hariç toplam güncel değerinin 11 milyon 488 bin 887 lira olduğu kaydedildi.

'ESKİ EŞİMİN DÜZENLİ GELİRİ YOKTU'

Zeynep Kerimoğlu, şüpheli sıfatıyla verdiği ilk ifadesinde ise Mustafa Gökhan Böcek ile 2022 yılı kasım ayında fiilen ayrıldıklarını, boşanma davasının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü anlattı. Bu süreçte düzenli bir işte çalışmadığını belirten Kerimoğlu, geçiminin büyük bölümünün kendi babası tarafından karşılandığını, eski eşi Böcek’in düzenli bir geliri olmadığını, Gökhan Böcek’in gerinin de babası Muhittin Böcek tarafından sağlandığını kaydetti.