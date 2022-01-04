Esin Davutoğlu Şenol kimdir nereli kaç yaşında?

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Prof.Dr. Esin Şenol, 23 Mart 1963 yılında Ankara'da doğdu. Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başlayan Şenol, aynı Anabilim Dalında 1992 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra uzman olarak göreve başladı. Esin Şenol, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör ünvanlarını aldı.2009-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1999 yılında Tufts University, New England Medical Center, Boston/MA’da Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Research Fellow (Araştırma Asistanı)olarak çalıştı.

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G.Ü.T.F ilgili birimlerde kanser hastalarının infeksiyon izleminde konsultan olarak görev yapmış olup halen bu konuda araştırmalarını ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Esin Şenol, ayrıca bağışıklama ve özellikle erişkin aşılaması ile ilgili çalışmalar yürütmekte olup, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD bünyesinde “Erişkin Aşı” merkezi kurdu.

2013 yılında KLİMİK derneği alt grubu olarak Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir. EBÇG olarak, 2013 , 2014 ,2015 ve 2017 yılında Eskişehir, İstanbul, İzmir ve İstanbul’da toplam 4 adet Erişkin Bağışıklama Sempozyumu düzenlemiş ve yürüttü.