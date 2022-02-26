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Eşimle kızım orada mahsur

#Kutsal Bora#Ukrayna#Snizhana Bora
Eşimle kızım orada mahsur

Edirne’de yaşayan Kutsal Bora’nın Ukrayna’daki ailesini görmeye giden eşi Snizhana Bora ve 1.5 yaşındaki kızı Ofelya Bora, dönüş bileti aldığı gün Rusya’nın saldırması üzerine ülkede mahsur kaldı. Kutsal Bora’nın yardım çığlığını duyan Dışişleri Bakanlığı, aileyi Türkiye’ye getirmek için iletişime geçti.

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Edirne’de reklam sektöründe çalışan Kutsal Bora (29), Ukrayna asıllı eşi Snizhana Bora (28) ve 1.5 yaşındaki kızı Ofelya Bora’yı 2 ay önce ailelerini görmeleri için Ukrayna’ya gönderdi. Başkent Kiev ve Lviv arasında bulunan Hmelnitzki şehrinde ailesiyle bir süre kalan Snizhana Bora, 24 Şubat’a dönüş bileti aldı. 24 Şubat sabahı bomba sesleriyle uyanan Snizhana Bora, Rusya’nın saldırıya geçtiğini öğrendi. Ülkesinin hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisini alan Snizhana, hemen Edirne’deki eşi Kutsal Bora’yı arayıp mahsur kaldıklarını söyledi. Tedirginlikle bekleyişe geçen Kutsal Bora ise sosyal medyadan yetkililere seslenerek eşi ve kızı için yardım istemeye başladı.

‘ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR’

2 yıl önce evlendiği eşinin ve kızının çifte vatandaş olduğunu söyleyen Kutsal Bora, “Eşim aradı. Orada bombalama olduğunu, savaş çıktığını söyledi. Ben de o tedirginlik ve korkuyla hemen sosyal medyaya baktım, arkadaşlarımı aradım, konuştum ve savaş çıktığını öğrendim. Ukrayna tamamen hava sahasını kapatmış ve eşim ile kızım maalesef bulunduğu şehirde şu anda mahsur kalmış durumdalar. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tedirginlik ve korku içerisindeyiz, maalesef elimizden de bir şey gelmiyor şu anda. Arada telefonla konuşuyoruz ama iletişim kopabiliyor” dedi.

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‘ONLARA KAVUŞMAK İSTİYORUM’

Kutsal Bora’nın annesi Aysun Sert Bora da gelini ve torunu için çok endişelendiğini belirtti. Aysun Sert Bora, “Çok üzgünüm, onlara bir zarar gelecek diye çok korkuyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum, bir an önce torunuma ve gelinime kavuşmak istiyorum. Çaresizce onları bekliyorum, Allah yardımcıları olsun. Kavuşacaktık, Türkiye’ye geleceklerdi, maalesef savaş yüzünden mahsur kaldılar. Biz de çaresizce burada bekliyoruz” diye konuştu.

'KORKUYORUZ YARDIM EDİN'

Kutsal Bora’nın görüntülü olarak konuştuğu eşi Snizhana Bora da çok korktuklarını anlatarak, “Şu anda Rusya tüm Ukrayna’nın şehirlerine saldırıyor. Harkov bölgesinde birçok sivil öldü. Özellikle Rusya daha çok askeri lojistik alanlara bombardıman yapıyor. Gerçekten zor bir durumdayız. Sabah 05.30’da bombalama sesini duyduk, çok korkuyoruz. Çocuğumu ve kendimi kurtarmak istiyorum. Eczanede ilaç almak için 3 saat bekledik. Herkes panik içinde, marketler tamamen boşalmış durumda. Türk devletinden yardım bekliyoruz. Çocuğumla burada mahsur kaldık. Korkuyoruz, lütfen yardım edin” dedi.

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'BAKANLIK'LA İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

Eşiyle olan son konuşmasında Dışişleri Bakanlığı’nın ailesine ulaştığını öğrendiğini aktaran Kutsal Bora, “Şu anda Dışişleri Bakanlığı da eşime ulaştı, onlarla da iletişim içindeyiz. Bir an önce tahliye edilmelerini bekliyoruz ama nasıl tahliye edilecekler, onu da bilmiyoruz. Çünkü tüm karayolları, hava sahası kapalı. Şu anda çaresiz durumdayız diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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#Kutsal Bora#Ukrayna#Snizhana Bora

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