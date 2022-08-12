‘Eşimi yanlışlıkla vurdum’ dedi serbest

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Abdüllatif Demircan’ın ifadesinde, “Tabancam ruhsatlıydı. Evde oturuyordum, tabancamı da uzun zamandır temizlememiştim. Çıkarıp temizleyeyim dedim. Ben silahı temizlerken bir anda silah ateş aldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra eşime baktım, kanlar içinde kalmıştı. Eşimi kanlar içinde görünce hemen ambulansı aradım. Daha önce aramızda hiç sorun yaşanmamıştı. Uzaklaştırma kararım ya da benimle ilgili bir şikâyeti yok. 2 çocuğumuz var, bilerek yapmadım. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi. Abdüllatif Demircan’ın serbest kaldıktan sonra ailesiyle birlikte eşi Zeynep Demircan’ın cenazesine katılmak için Bingöl’e gideceği öğrenildi.