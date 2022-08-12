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‘Eşimi yanlışlıkla vurdum’ dedi serbest

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#İstanbul#Arnavutköy#Abdüllatif Demircan
‘Eşimi yanlışlıkla vurdum’ dedi serbest
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

İstanbul Arnavutköy’de ruhsatlı tabancasını temizlerken yanlışlıkla eşi Zeynep Demircan’ı (60) vurarak ölümüne sebep olduğu öne sürülen Abdüllatif Demircan (61), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Abdüllatif Demircan’ın ifadesinde, “Tabancam ruhsatlıydı. Evde oturuyordum, tabancamı da uzun zamandır temizlememiştim. Çıkarıp temizleyeyim dedim. Ben silahı temizlerken bir anda silah ateş aldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra eşime baktım, kanlar içinde kalmıştı. Eşimi kanlar içinde görünce hemen ambulansı aradım. Daha önce aramızda hiç sorun yaşanmamıştı. Uzaklaştırma kararım ya da benimle ilgili bir şikâyeti yok. 2 çocuğumuz var, bilerek yapmadım. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi. Abdüllatif Demircan’ın serbest kaldıktan sonra ailesiyle birlikte eşi Zeynep Demircan’ın cenazesine katılmak için Bingöl’e gideceği öğrenildi.

 

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#İstanbul#Arnavutköy#Abdüllatif Demircan

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