Esila’yatahliye

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Kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık savunmasında, “Olay günü katıldığımız gösteri değil, dayanışma konseyidir. Belçika’da bir üniversitede fotoğrafçılık okuyorum. Oraya da fotoğraf çekmeye gittim. Benim de bir fotoğrafımın olmasını istedim. Oradan bulduğum bir dövizi elime aldım ve başkası fotoğrafımı çekti. Fotoğraf çektirdim ve geri verdim. Suç olabileceğini bilmiyordum. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir” dedi.

Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan de savunmalarında konsere gittiklerini pankart tutmaları için tanımadıkları kişilerin ellerine verdiğini söyledi.

Savcının tutukluluğun devamını istediği duruşmada hâkim tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi. Duruşma 19 Aralık’a ertelendi.