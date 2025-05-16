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Esila’yatahliye

Güncelleme Tarihi:

#Esila Ayık#Arda Öğüşlü#Mehmet Efe Erdoğan
Esila’yatahliye
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto gösterilerinde  tutuklanan dört kişi tahliye edildi. Anadolu 77’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan ile taraf avukatları katıldı.

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Kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık savunmasında, “Olay günü katıldığımız gösteri değil, dayanışma konseyidir. Belçika’da bir üniversitede fotoğrafçılık okuyorum. Oraya da fotoğraf çekmeye gittim. Benim de bir fotoğrafımın olmasını istedim. Oradan bulduğum bir dövizi elime aldım ve başkası fotoğrafımı çekti. Fotoğraf çektirdim ve geri verdim. Suç olabileceğini bilmiyordum. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir” dedi.

Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan de savunmalarında konsere gittiklerini pankart tutmaları için tanımadıkları kişilerin ellerine verdiğini söyledi.

Savcının tutukluluğun devamını istediği duruşmada hâkim tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi. Duruşma 19 Aralık’a ertelendi.

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#Esila Ayık#Arda Öğüşlü#Mehmet Efe Erdoğan

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