Esila Ayık’ın 4 yıl hapsi istendi

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın da arasında bulunduğu 3 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan 2025’te 19.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan Festival Park Etkinlik alanında ‘Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz’ konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren kişilerin Arda Ögüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siluetinin olduğu ‘diktatör’ yazılı dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, soruşturma konusu eylemi Cumhurbaşkanı’nı tahkir kastı ile yaptığı, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ileri sürüldü.

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İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.