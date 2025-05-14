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Esila Ayık’ın 4 yıl hapsi istendi

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#Esila Ayık#Ekrem İmamoğlu#Protesto
Esila Ayık’ın 4 yıl hapsi istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

İddianameye giren ifadesinde Esila Ayık, programa fotoğraf çekmek amacıyla gittiğini, alanda pankartı tanımadığı birinden aldığını ve elinde tuttuğunu, herhangi bir kişinin kendisini zorlamadığını, o ortamda fotoğrafının olmasını istediği için fotoğraf çektirdiğini söyledi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık’ın da arasında bulunduğu 3 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan 2025’te 19.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan Festival Park Etkinlik alanında ‘Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz’ konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren kişilerin Arda Ögüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siluetinin olduğu ‘diktatör’ yazılı dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, soruşturma konusu eylemi Cumhurbaşkanı’nı tahkir kastı ile yaptığı, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ileri sürüldü.

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İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

 

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#Esila Ayık#Ekrem İmamoğlu#Protesto

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