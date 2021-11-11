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Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi!

#ANKARA#Kadın Cinayeti#İyi Hal İndirimi

Ankara'da Abdulsamed Ünal (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Zennure Ünal'ı (24) pompalı tüfekle öldürmek isterken, yanında bulunan ablası Leyla Kılınç'ı (31) öldürdü. Zennure Ünal, son anda komşusunun evine sığınırken, komşu İ.P. de hafif yaralandı. Tutuklu yargılanan Abdulsamed Ünal'a baldızını öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapse çevrildi. Sanığa, eşini öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezası, tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya düşürüldü, İ.P.'yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay hapis verildi.

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Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığını iddia ettiği, 1 çocuğunun babası olan eşi Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Boşanmak istediğini söyleyen ve ablası Leyla Kılınç’ın, Mamak’taki evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu durumu kabullenemeyen Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşinin kaldığı evin önünde pusu kurdu. Ünal, eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş açtı. Leyla Kılınç, saçmaların başına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yetirirken, Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Eşinin arkasından 2 el, o sırada yardım etmek için kadını evine alan komşusu İ.P.’ye de 1 el ateş eden Ünal, olay yerinden kaçtı. Zennure Ünal yara almadan kurtulurken, İ.P. hafif yaralandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİYLE DAVA

Abdulsamed Ünal, olaydan 4 gün sonra teyzesine ait saklandığı evde yakalandı. Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ünal hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' suçlarından; evinde saklandığı teyzesi ve eniştesi hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından dava açıldı.

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EŞİNİ VE ABLASINI SUÇLADI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Ünal, savunmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Ünal, "Tek amacım 3 yaşındaki çocuğumu kurtarmaktı. Çocuğumu almak için gittim. Leyla bana 'Yiyorsa gel' dedi. O sırada bir el ateş ettim. Kaçan eşimin peşine binaya girdim. Birkaç el ateş ettim. Bu sırada birisi vuruldu sonra binadan çıktım. 1,5 gün bir sığınakta saklandım. Daha sonra teyzemlere giderek olayı anlattım. Birkaç gün sonra polisler gelince teslim oldum" dedi.

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'HAMİLEYKEN BİLE DAYAK YEDİM'

Zennure Ünal ise eşinden evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü, hamileyken bile dayak yediğini ileri sürerek, "Boşanmak istediğimi söylediğimde şiddeti daha da arttı. Yaralanmadık yerim kalmadı. Bıçaklandım, yerlerde sürüklendim. Beni, çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Olay günü evin önüne pusu kurup ablamı öldürdü. Ben kaçarak kurtuldum. Komşumuzu yaraladı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU

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Zennure Ünal’ın avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ileri sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu. Görüntülerde Ünal'ın elinde pompalı tüfekle beklediği ve ateş ettiği görüldü. Avukat, sanığın bina önünde yaklaşık 1,5 saat beklediği ve elinde pompalı tüfekle binaya girdiği anları gösteren görüntülerin, cinayetin tasarlayarak işlendiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

'İYİ HAL' VE 'TAHRİK' İNDİRİMİ!

Mahkeme heyeti sanık Ünal'a 'tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza sanığın duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası ise tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya indirildi. Sanığa, eşini evine alan İ.P.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Zennure Ünal’ın avukatı, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü ablasına iftira attığını, aldığı cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz ettiklerini belirtti.

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#İyi Hal İndirimi

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