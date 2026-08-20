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Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

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#Cinayet#Adana#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 15:36

Adana’da borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Nuri Ataş (46) tarafından öldürülen emekli polis memuru Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil’in (30) cenazeleri gözyaşları arasında defnedildi. Olayda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Neslihan Fil (48), cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. Gözaltına alınan Ataş'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Nuri Ataş, iddiaya göre borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan emekli polis memuru Aytekin Fil'in iş yerine gitti.

Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Nuri Ataş, Aytekin Fil ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil’e ateş edip iş yerinden çıktı. Ataş, olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken, çiftin oğlu Sinan Fil, yakalamak istediği şüphelinin aracına bindi.

Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

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Ataş, seyir halindeki aracında arbede yaşadığı Sinan Fil'i de başından vurdu. Cinayet şüphelisi Ataş, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne geldiğinde ağır yaralı haldeki Sinan Fil'in içerisinde bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Aytekin Fil kaldırıldığı hastanede, oğlu Sinan Fil ise şüphelinin aracında hayatını kaybetti.

Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Nuri Ataş'ın saklandığı evi tespit etti. Olay yerine yakın bir noktadaki adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Ataş'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

BABA İLE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba ile oğlunun cenazesi, defnedilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Neslihan Fil de eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı. Baba ile oğlunun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

Katilin peşinden koşan evlat canından oldu | Eşini ve oğlunu kaybeden kadın cenazede gözyaşlarına boğuldu

 

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#Cinayet#Adana#Adana Haberleri

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