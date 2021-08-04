EÅŸi ve iki kÄ±zÄ±nÄ± katletmiÅŸti! AkÄ±lalmaz neden...

Olay, geÃ§en yÄ±l 6 AralÄ±k'ta, merkez Yakutiye ilÃ§esi KurtuluÅŸ Mahallesi, Fabrika Ã–nÃ¼ Sokak, Ã–zbaÄŸ 3 Sitesi'nde meydana geldi. Raci Arslan ile evinde kaldÄ±ÄŸÄ± boÅŸandÄ±ÄŸÄ± GÃ¼lÃ§in Karabiyik arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Raci Arslan, tabanca ile Ã¶nce GÃ¼lÃ§in Karabiyik'Ä±, ardÄ±ndan da kÄ±zlarÄ± BurÃ§in ve Cansu Arslan'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Raci Arslan, MahallebaÅŸÄ± semtinde polisler tarafÄ±ndan saÄŸ el ve karÄ±n boÅŸluÄŸundan vurularak yakalandÄ±. Raci Arslan, gelen ambulansla AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi sÃ¼reci tamamlanan Arslan, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

SAVCI 3 KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET Ä°STEDÄ°

Raci Arslan hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlanarak iddianame hazÄ±rlandÄ±. Erzurum 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Raci Arslan'Ä±n eski eÅŸini Ã¶ldÃ¼rmekten mÃ¼ebbet, kÄ±zlarÄ± BurÃ§in ve Cansu Arslan'Ä± Ã¶ldÃ¼rmekten ise 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi. Arslan hakkÄ±nda 6136 sayÄ±lÄ± yasaya muhalefet suÃ§undan da 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

SEGBÄ°S'LE Ä°FADE VERDÄ°

EÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanan Raci Arslan, ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya GÃ¼lÃ§in Karabiyik'in kardeÅŸleri ve avukatlar katÄ±ldÄ±. OlayÄ±n tanÄ±klarÄ± olan Ã§iftin oÄŸullarÄ± F. A. (15) ile E. A. (17), Adli GÃ¶rÃ¼ÅŸme OdasÄ±'ndan (AGO) duruÅŸmayÄ± izlerken sanÄ±k Raci Arslan ile baÅŸka bir suÃ§tan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ oÄŸlu AnÄ±l Arslan (22) Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden ifade verdi.

EÅžÄ° VE KIZLARINI SUÃ‡LADI

Olaydan bir gÃ¼n Ã¶nce akÅŸam eÅŸiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Raci Arslan, sabah kahvaltÄ± sÄ±rasÄ±nda evdeki kirliliÄŸi sormasÄ± sonrasÄ± eÅŸi ve kÄ±zlarÄ± tarafÄ±ndan tehdit edildiÄŸini ileri sÃ¼rerek, "Ev pislik iÃ§indeydi. Neden pis olduÄŸunu sorduÄŸumda hep birlikte hakaret ve tehdit ettiler, ellerinde bÄ±Ã§akla saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±lar. Evde silah vardÄ±. EÅŸim silaha doÄŸru koÅŸtu ama o almadan ben aldÄ±m.Â

O anda kÄ±zlar odalarÄ±na kaÃ§mÄ±ÅŸlardÄ± ve ben de silahla vurdum. O anda F.A. ile E.A. benim yanÄ±mdaydÄ±. Anneleri ile kÄ±zlar bana karÅŸÄ± birlikteydiler. KÄ±zlar da sÃ¼rekli evden kaÃ§Ä±yorlardÄ±. Eve geldiklerinde ellerinde farklÄ± farklÄ± telefonlar oluyordu ve iÃ§lerinde Ã§Ä±plak resimler yakalÄ±yordum. Her defasÄ±nda farklÄ± farklÄ± bahaneler sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±. KÄ±zlar anneleriyle beni 2 kere zehirlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, Ã§ok sayÄ±da da ÅŸikayet ettiler. HayatÄ±mdan bÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±m. UtandÄ±ÄŸÄ±mdan bazÄ± ÅŸeylerin Ã¼zerini kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Åžerefimi beÅŸ paralÄ±k ettiler.Â SuÃ§um, gÃ¼nahÄ±m yoktu. Sadece evin kirlenmesini sÃ¶yledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim, nereye gittiÄŸimi ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum" diye konuÅŸtu.

ANNEMÄ° DEÄžÄ°L KARDEÅžLERÄ°MÄ° VURACAKTIM

Bir suÃ§tan dolayÄ± tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden izinli olarak annesi ve kardeÅŸlerinin cenaze tÃ¶renine katÄ±lan AnÄ±l Arslan, SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla verdiÄŸi ifadesinde babasÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SilahÄ± babasÄ±nÄ±n deÄŸil kendisinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AnÄ±l Arslan, "SilahÄ± aldÄ±ktan bir gÃ¼n sonra ablam beni ÅŸikayet etti ve cezaevine girdim. AblamÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¼rekli aynÄ±ydÄ±. Annemi deÄŸil de kardeÅŸlerimi vuracaktÄ±m. Babam yapmasaydÄ± bu iÅŸi ben yapacaktÄ±m" dedi.

DuruÅŸmayÄ± izledikleri AGO'dan ifade veren E. A., anne ve ablalarÄ±nÄ±n babalarÄ±na hakaret ettiÄŸini anlattÄ±. E. A., ifadesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Annem ile ablalarÄ±m babama hakaret etti. Biz babamÄ± sakinleÅŸtirirken annem bÄ±Ã§akla geldi ve hakaret etmeye devam ediyordu. Babam evden Ã§Ä±karken annem gelerek bir ÅŸeyler sÃ¶yledi. Sonra annem silaha doÄŸru giderken babam Ã¶nceden aldÄ± ve vurdu. Annemle kardeÅŸlerim sÃ¼rekli babama hakaret ediyorlardÄ±. Babamdan ÅŸikayetÃ§i deÄŸilim."

Olay gÃ¼nÃ¼ annesi ile kardeÅŸlerinin babasÄ±na kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸini ileri sÃ¼ren F.A. ise, "Ablamlar babama iftira atÄ±yorlardÄ±. Annem de elinde bÄ±Ã§akla geldi ve tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. Annem sonra silahÄ± alarak babama yÃ¶neltmiÅŸti. Babam da silahÄ± alarak onlarÄ± vurdu. BabamÄ± istemiyorlardÄ± ve Ã§ayÄ±na fare zehri bile koymuÅŸlardÄ±. Babamdan ÅŸikayetÃ§i deÄŸilim" dedi.

Mahkeme heyeti, duruÅŸmaya katÄ±lmayan tanÄ±klarÄ±n zorla getirilmesine ve sanÄ±k Raci Arslan'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

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