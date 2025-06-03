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Eşi ve iki çocuğunu kaybeden babanın feryadı yürekleri dağladı! Çocuklarının peluş bebeklerine sarılarak sedyeyle getirildi

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#Trafik Kazası#Atlas Mete#Ahmet Kestanlıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 16:50

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden acil tıp teknisyeni Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları Atlas Mete (1) ile Eylül'ün (6) için tören düzenlendi. Kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu, sedye ile getirildiği törende ölen çocuklarının peluş bebeklerine sarılması yürekleri dağladı.

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Gaziantep'te meydana  gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden acil tıp teknisyeni Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları Atlas Mete (1) ile Eylül'ün (6) için tören düzenlendi. Kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu, sedye ile getirildiği törende ölen çocuklarının peluş bebeklerine sarılması yürekleri dağladı.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden babanın feryadı yürekleri dağladı Çocuklarının peluş bebeklerine sarılarak sedyeyle getirildi

Aydınlar Mahallesi’nde cumartesi gece geç saatlerde Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden babanın feryadı yürekleri dağladı Çocuklarının peluş bebeklerine sarılarak sedyeyle getirildi

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EŞİNİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Kazada otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ile İsmail Volkan Deler ve hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül yaşamını yitirdi. Acil tıp teknikeri olan Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden babanın feryadı yürekleri dağladı Çocuklarının peluş bebeklerine sarılarak sedyeyle getirildi

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden babanın feryadı yürekleri dağladı Çocuklarının peluş bebeklerine sarılarak sedyeyle getirildi

PELUŞ BEBEKLERİNE SARILARAK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşi ve 2 çocuğunun öldüğü kazada yaralı olarak kurtulan Ahmet Kestanlıoğlu alana sedye ile getirildi. Yakınlarının teselli ettiği Kestanlıoğlu'nun çocuklarının peluş bebeklerine sarılması yürekleri dağladı. Törende okunan duaların ardından anne ve 3 çocuğunun cenazeleri memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

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#Trafik Kazası#Atlas Mete#Ahmet Kestanlıoğlu

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