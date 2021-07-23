Eşi ve diğer çocuğu evde yokken kızını boğup, ateşe verdi
İstanbul Esenler, Fatih Mahallesi 245. Sokak’ta 5 katlı binanın 1. katındaki dairede oturan Hamdin Üzbaş’ın (40) eşi ve bir çocuğu, dün sabah saatlerinde akrabalarıyla bayramlaşmak için evden çıktı. Bir süre sonra evdeki Hamdin Üzbaş ile kızı Zeynep Üzbaş (20) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Hamdin Üzbaş, kızı Zeynep’i boğarak öldürdü. Kızının öldüğünü gören Hamdin Üzbaş, evi ateşe verdikten sonra kendi yaşamına son vermeye çalıştı.
Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını fazla büyümeden söndürürken, içeride genç kızın cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Hamdin Üzbaş ise hastaneye kaldırıldı.
Komşu Ramazan Yılmaz, “4 kişilik bir aileydi. Sabah 08.30 sıralarında bağırış sesleri geldi. Sonra dumanları gördük. İtfaiye geldi, camları filan kırdılar. ‘Evde yoklar’ diyenler oldu ama ben ısrarla söyledim ‘Evdeler’ diye. Tanımıyoruz. Komşularıyla fazla irtibatlı değillerdi, kendi hallerinde bir aileydi” dedi.