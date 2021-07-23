Eşi ve diğer çocuğu evde yokken kızını boğup, ateşe verdi

Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını fazla büyümeden söndürürken, içeride genç kızın cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Hamdin Üzbaş ise hastaneye kaldırıldı.

Komşu Ramazan Yılmaz, “4 kişilik bir aileydi. Sabah 08.30 sıralarında bağırış sesleri geldi. Sonra dumanları gördük. İtfaiye geldi, camları filan kırdılar. ‘Evde yoklar’ diyenler oldu ama ben ısrarla söyledim ‘Evdeler’ diye. Tanımıyoruz. Komşularıyla fazla irtibatlı değillerdi, kendi hallerinde bir aileydi” dedi.







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