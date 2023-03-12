Eşi ve çocuklarını bırakıp yardıma koştu

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Depremden birkaç gün sonra çağrısı karşılık bulan Sağlam, üniversitenin gönüllüleriyle birlikte eşi ve 3 kızını Edirne’de bırakıp Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti. Gittiği grup dahil bölgedeki kimseyi tanımayan Sağlam, burada oluşturulan Trakya Üniversitesi sahra mutfağında 10 kişilik ekiple çalışmaya başladı. Günde 2 bin kişilik yemek yapan Sağlam, 13 gün deprem bölgesinde kaldı.



‘HAYVANLARI DA BESLEDİK’



Amacının deprem bölgesindeki insanlara bir nebze de olsa yardım etmek olduğunu dile getiren Sağlam, “Keşke daha ilk gün oraya gidebilseydim. Orada bize hayvanların da aç olduğunu söylediler. Artan yemekleri tavuklara, kuşlara, kedi ve köpeklere verdik.” dedi.