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Eşi ve çocuklarını bırakıp yardıma koştu

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#Edirne#Deprem#Yrdım
Eşi ve çocuklarını bırakıp yardıma koştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

Edirne’de Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi, lokanta işletmecisi aşçı Şenay Sağlam (45), Trakya Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından, afet bölgesi için yayınladığı gönüllü çağrısına başvurdu.

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Depremden birkaç gün sonra çağrısı karşılık bulan Sağlam, üniversitenin gönüllüleriyle birlikte eşi ve 3 kızını Edirne’de bırakıp Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti. Gittiği grup dahil bölgedeki kimseyi tanımayan Sağlam, burada oluşturulan Trakya Üniversitesi sahra mutfağında 10 kişilik ekiple çalışmaya başladı. Günde 2 bin kişilik yemek yapan Sağlam, 13 gün deprem bölgesinde kaldı.

‘HAYVANLARI DA BESLEDİK’

Amacının deprem bölgesindeki insanlara bir nebze de olsa yardım etmek olduğunu dile getiren Sağlam, “Keşke daha ilk gün oraya gidebilseydim. Orada bize hayvanların da aç olduğunu söylediler. Artan yemekleri tavuklara, kuşlara, kedi ve köpeklere verdik.” dedi.

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#Edirne#Deprem#Yrdım

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