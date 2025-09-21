×
Eşi ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı! Şüpheler üzerine tutuklanan doktordan çok çarpıcı yasak aşk itirafı

Samsun’un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde yaşamını yitiren eşi Gülşah Kıyak (34) ve oğlu Alperen Poyraz’ı (1) ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanan sürücü Dr. Serdar Kıyak’ın, aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Bafra ilçesinde 12 Eylül günü psikiyatri asistanı Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne düştü. Araçta bulunan Dr. Kıyak’ın eşi Gülşah Kıyak ve oğulları Poyraz yaşamını yitirdi.

Yaralanan Dr. Kıyak, olayın ardından ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, görevlilerin yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü.

Dr. Serdar Kıyak’ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğunu, yüzme bilmesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmadığı, ifadesindeki çelişkiler ve tanık anlatımları nedeniyle cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Tanıklar, Kıyak’ın üzerinin kuru olduğunu ve olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Aracın suya itilmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken, Kıyak’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi.

2 YILLIK YASAK AŞK İTİRAFI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kıyak, eşiyle sorunlarının uzun süredir devam ettiğini söyledi. Aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile yaklaşık 2 yıldır ilişki yaşadığını kabul eden Kıyak, “Eşim 12 Temmuz’da D.C. ile mesajlaşmalarımı gördü. Tartıştık. Boşanmak istedi ama konuyu kapattık” dedi.

Öte yandan, Gülşah Kıyak’ın yakın arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, eşinin çocuk konusunda baskıcı davrandığını ve doğum sonrası oğlunu kabullenmediğini yazdığı bildirildi. Aile içi tartışmaların zaman zaman tehdit boyutuna ulaştığı da soruşturma dosyasında yer aldı.

Kazadan sonraki günlerde Serdar Kıyak’ın, babaevinde eşiyle ortak kullandıkları çalışma odasını kilitlediği, eşinin ailesini de içeri almadığı iddia edildi. Savcılığın sorusu üzerine Kıyak, “Odanın içinde ruhsatlı av tüfeği ve havalı tabancalar vardı. Eşimin ailesinden zarar görebileceğim için böyle yaptım” ifadelerini kullandı. (DHA)

