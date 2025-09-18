×
Eşi ve çocuğunu 'öldürmekle' suçlanmıştı! Tutuklu doktor intihara teşebbüs etti

#Samsun#Doktor#Cezaevi
Eylül 18, 2025 13:57

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde kendini asan doktor, görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Samsun’un Bafra ilçesinde 12 Eylül’de doktor Serdar Kıyak’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Serdar Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğuldu.

Araçtan çıkan doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma başlatıldı.

Kıyak, eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

