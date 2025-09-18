Eşi ve çocuğunu 'öldürmekle' suçlanmıştı! Tutuklu doktor intihara teşebbüs etti

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde kendini asan doktor, görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 12 Eylül’de doktor Serdar Kıyak’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Serdar Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğuldu.

Araçtan çıkan doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kıyak, eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.