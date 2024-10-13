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Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü: Aile katliamı

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#Gaziantep#Ahmet Demir#Cinayet
Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü: Aile katliamı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

Gaziantep'te, Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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Gaziantep Şahinbey’de dün berberlik yapan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demir (32), iddiaya göre evde eşi Emine Demir (30) ile tartıştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Demir, tabanca ile eşini başından vurduktan sonra evdeki çocukları Edanur (2), Medine (4), Yusuf Eymen (8) ve Azra Demir’e (12) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ailesinin 6 üyesinin öldüğü belirlendi.

Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı: “Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir” denildi.

 

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#Gaziantep#Ahmet Demir#Cinayet

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