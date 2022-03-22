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Eşi ve 2 kızının kaçırıldığını iddia etmişti, gerçek ortaya çıktı

#Burdur#Bucak#Osman Yasin Balcı

Burdur'un Bucak ilçesinde oturan Osman Yasin Balcı (34), 11 yıllık eşi Havva Balcı (30) ile kızları E.B. (9) ve E.S.B.'nin (4) plakası tespit edilemeyen otomobille kaçırıldığını iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşiyle 1 yıl ayrı kaldıklarını, 14 Şubat'tan bu yana birlikte yaşadıklarını anlatan Balcı, "Eşim ayrılık sürecinde internetten tanıştığı kişinin, sürekli tehdit ettiğini söylüyordu" dedi ancak Havva Balcı ile kızları E.B. ve E.S.B.'nin kendi rızalarıyla gittiği öğrenildi.

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Balcı ailesinin dün sabah evlerinin pencere ve kapısının açık olduğunu gören komşuları, Havva Balcı'nın ve çocuklarının evde olmadığını, kardeşi Bekir Hünerli'ye haber verdi. Havva Balcı'nın cep telefonunun kapalı olması üzerine Bekir Hünerli anahtarı kapının üzerinde bulunan eve girdi. Hünerli, evin her yerinin karıştırıldığını görünce eniştesi Osman Yasin Balcı'ya haber verdi. Balcı’nın, eşini ve çocuklarının kaçırıldığını şikayet etmesi üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Araştırmada ilk kodu 53 olan, plakası henüz tespit edilemeyen aracın ev çevresinden iki kez geçtiği, üçüncüsünde Havva Balcı ve kızlarının araca bindiği görüldü. Polis, aracın belirlenmesi için çalışma başlattı.

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'İNTERNETTEN TANIŞTIĞI KİŞİNİN TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLÜYORDU'

Eşinin tehditle kaçırıldığını iddia eden Osman Yasin Balcı, şunları söyledi:
"Eşimle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyorduk. Şubat ayının 14'ünde tekrar birleşip bir araya geldik. Eşim ayrılık sürecinde internetten tanıştığı kişinin sürekli kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. Ben her zaman olduğu gibi dün sabah işe gittim. Her şey normaldi. Farklı bir şey yoktu. Birkaç saat sonra iş yerime kayınbiraderim Bekir geldi. Ablasının ve çocukların evde olmadığını söyledi. Eşimde benim telefonum vardı. Tüm aramalarımıza rağmen telefon kapalı. Eşim ya zorla, ya tehdit edilerek kaçırıldı. Eşim ve çocuklarımın durumundan endişe ediyorum. Kaçırıldılar mı, kaçtı mı nasıl olduğunu bilmiyorum. Sağ olup olmadıklarını ve durumlarını bildirmelerini istiyorum" dedi.

Eşi ve 2 kızının kaçırıldığını iddia etmişti, gerçek ortaya çıktı

'HAYATLARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Havva Balcı'nın kardeşi Bekir Hünerli, kız kardeşi ve yeğenlerinin kaçırıldığını ve hayatlarından endişe duyduğunu söyledi. Bekir Hünerli, "Kardeşim ve yeğenlerim zorla kaçırıldı. Telefonu kapalı olduğu için ulaşamıyoruz. Polisten de yeterli tatmin edici bilgi alamadığımız için nerede olduklarını nereye kaçırıldıklarını bilmiyoruz. Hayatlarından endişe ediyorum" dedi.

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Bekir Hünerli kız kardeşine, "Abla nasıl ve ne durumda olduğunuzu bilelim yeter, bir telefon edin" diye seslendi. 

Eşi ve 2 kızının kaçırıldığını iddia etmişti, gerçek ortaya çıktı

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KİŞİYE KAÇMIŞ

Havva Balcı ile kızları E.B. ve E.S.B.'nin kendi rızalarıyla gittiği öğrenildi. Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balcı ile kızlarının bindiği aracı tespit etti. Rize'de polisin bulduğu Havva Balcı, ifadesinde rızası ile internette tanıştığı kişiye kaçtığını, bu sırada çocuklarını yanına aldığını söyledi.

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#Burdur#Bucak#Osman Yasin Balcı

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