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Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu! Buket Pala, 25 gün sonra hayatını kaybetti

#Sakarya#Kadın Cinayeti#Buket Pala
Eşi tarafından tüfekle vurulmuştu Buket Pala, 25 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan Buket Pala, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesinde bulunan bir apartmanda 18 Şubat Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. ile eşi Buket Pala (26) arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada A.P. evinde bulunan tüfekle önce eşini vurdu daha sonrasında kayınvalidesi S.T.’yi tüfeğin dipçiğiyle başından yaraladı.

TUTUKLANDI

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli koca da polis ekiplerince evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Eşinin tartışma neticesinde tüfekle vurduğu Buket Pala ise tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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#Sakarya#Kadın Cinayeti#Buket Pala

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