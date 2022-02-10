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Eşi tarafından terk edilen Suriyeli baba 7 ay sonra çocuklarına kavuşabildi

#İstanbul#Mahkeme#Suriye
Eşi tarafından terk edilen Suriyeli baba 7 ay sonra çocuklarına kavuşabildi

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye gelerek yerleşen Mahmut Kazme, kendisini terk ederek Hollanda'ya yerleşen eşinin bıraktığı iki çocuğuna 7 ay süren çabasının ardından polis desteği sayesinde kavuşabildi.

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Ülkelerindeki iç çatışmalardan kaçtıktan sonra İstanbul'a yerleşen Mahmut Kazme ile eşi arasında geçimsizlik başladı. Oturma izinleri bulunan Kazme ve ismini açıklamadığı eşi arasındaki geçimsizlik giderek arttı. Genç kadın iki çocuğunu Avcılar'daki annesinin evine bıraktıktan sonra Hollanda'ya giderek yerleşti. Mahmut Kazme, bunun ardından biri kız iki çocuğunu anneannelerinden alabilmek için çaba harcadı.

Biri dört, diğeri altı yaşındaki çocuklarını aylarca göremeyen Suriyeli babanın yaptığı başvurular sonuç vermedi. Elindeki belgelerle çocuklarına kavuşabilmek için resmi başvurularda bulunan Mahmut Kazme'nin yaptığı 3 girişim sonuçsuz kaldı.

Avukatı Vahide Gamze Yücelen ile birlikte şikayette bulunan Suriyeli babaya dördüncü girişiminde engel olunmaması içi Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden ekip verildi. Merkez Mahallesi'ndeki anneannenin oturduğu eve avukatı ve polis memurları ile giden baba Mahmut Kazme, biri kız iki yavrusuna kavuştu.

Anneanne iki torununu babalarına teslim etmek zorunda kaldı. İsimleri açıklanmayan çocuklar Avcılar'daki özel hastanede genel sağlık kontrolünden geçirildi. Avukat Vahide Gamze Yücelen, "Aylar süren çabamız sonuç verdi. Sonunda babayı iki çocuğuna kavuşturabildik" dedi.

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#İstanbul#Mahkeme#Suriye

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