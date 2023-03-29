Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşi tarafından öldürülen Rabia toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Rabia Temel#Mehmet Temel#Cinayet
Eşi tarafından öldürülen Rabia toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 15:06

Yozgat'ta, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Temel'in (30) bıçakla öldürdüğü 3 çocuk annesi Rabia Temel (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Mehmet Temel, şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin evine taşınıp boşanma davası açan eşi Rabia Temel'le görüşmek için dün, Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki eve gitti. Mehmet Temel, çıkan kavgada Rabia Temel'i bıçakla öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de ağır yaraladı. Güler G., Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, Mehmet Temel ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşi tarafından öldürülen Rabia toprağa verildi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Rabia Temel'in cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Rabia Temel'in akrabaları ve yakınları katıldı.

Haberin Devamı

Eşi tarafından öldürülen Rabia toprağa verildi

Öğle vakti kılınan namazın ardından Rabia Temel, Taş Ocağı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen Rabia toprağa verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rabia Temel#Mehmet Temel#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

 #Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık