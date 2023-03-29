Eşi tarafından öldürülen Rabia toprağa verildi

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Mehmet Temel, şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin evine taşınıp boşanma davası açan eşi Rabia Temel'le görüşmek için dün, Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki eve gitti. Mehmet Temel, çıkan kavgada Rabia Temel'i bıçakla öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de ağır yaraladı. Güler G., Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, Mehmet Temel ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Rabia Temel'in cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Rabia Temel'in akrabaları ve yakınları katıldı.

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Öğle vakti kılınan namazın ardından Rabia Temel, Taş Ocağı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.