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Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Büşra Akpınar#Macit Gül#Kahramanmaraş
Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 13:02

Denizli’nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş’ta yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit’i kendi elleriyle kabire koydu.

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Kahramanmaraş'tan 6 Şubat depremlerinin ardından eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül’ü alarak Denizli’nin Tavas ilçesine giden Ümit Mutlu Akpınar, pazar günü eşiyle tartıştı.

Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

Tartışmanın büyümesi üzerine Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Büşra ile üvey oğlu Macit Gül’ü bıçaklayarak öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül’ün cenazeleri, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi’ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

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OĞLUNU ELLERİYLE MEZARA KOYDU

Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül’ün sırasıyla cenaze namazları kılındı. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı.

Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit’i kendi elleriyle kabire koydu. Macit Gül’ün velayetinin babasında olduğu ve depremden önce annesi Büşra Akpınar’ın yanında kaldığı ve birlikte Tavas’a yerleştikleri öğrenilirken, Mehmet Gül’ün, oğlunun Tavas’ta olduğunu daha sonra öğrendiği belirtildi.

Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Eşi tarafından öldürülen Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

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#Büşra Akpınar#Macit Gül#Kahramanmaraş

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