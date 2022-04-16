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Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında

#Burdur#Kadın Cinayeti#Nurcan Seçer
Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçerin hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında

Burdur'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'ndeki acil müdahale odasında görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

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Burdur'da 1 çocuk annesi Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan'da av tüfeği ile öldürüldü. Seçer'in, olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Burdur Valiliği de dün Nurcan Seçer'in kamera görüntülerini sosyal medya aracılığıyla yayınlayanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan incelemede Nurcan Seçer'in, olay yerinde A.A. tarafından fotoğrafının çekilerek dağıtıldığı, hastanedeki video kaydının ise R.K. tarafından çekildiği tespit edildi. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

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#Burdur#Kadın Cinayeti#Nurcan Seçer

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