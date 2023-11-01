EÅŸi tarafÄ±ndan defalarca bÄ±Ã§aklanmÄ±ÅŸtÄ±... Abladan dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren aÃ§Ä±klama: GÃ¶zÃ¼nÃ¼n moru hiÃ§ geÃ§medi

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Olay, 25 Ekim'de, Åžehit Alibey Mahallesi Lonca Caddesi'nde meydana geldi. Hasan BaygÄ±n , boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi AyÅŸe BaygÄ±n'Ä± bÄ±Ã§akla aÄŸÄ±r yaralayÄ±p, kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. BaygÄ±n, saÄŸlÄ±k ekibinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hasan BaygÄ±n ardÄ±ndan 3 EylÃ¼l Mahallesi'nde eÅŸinin iliÅŸkisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kendi arkadaÅŸÄ± H.K.'yi bÄ±Ã§akla aÄŸÄ±r yaraladÄ±. H.K. de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BaygÄ±n ve H.K.'nin hastanedeki tedavileri sÃ¼rerken, polis Hasan BaygÄ±n'Ä± yakaladÄ±. BaygÄ±n, polisteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanÄ±p, cezaevine gÃ¶nderildi.

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'Ã‡EVREDEKÄ°LER MÃœDAHALE ETMESE KARDEÅžÄ°M HAYATTA OLMAYABÄ°LÄ°RDÄ°'

AÄŸÄ±r yaralanan AyÅŸe BaygÄ±n yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p, servisteki odasÄ±na alÄ±ndÄ±. Tedavisi sÃ¼ren AyÅŸe BaygÄ±n'Ä±n ablasÄ± Nezahat HÄ±dÄ±r, kardeÅŸinin 7 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi sÃ¼resince eÅŸinden sÃ¼rekli ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. HÄ±dÄ±r, "KardeÅŸim 2 ay Ã¶nce boÅŸanma davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ã§ocuÄŸu iÃ§in bir kez daha denemek iÃ§in birleÅŸtiler. Ancak ÅŸiddet hiÃ§ bitmedi. Bunun Ã¼zerine olaydan 2 ay Ã¶nce avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rmak istedi. Olay gÃ¼nÃ¼ de uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± alacaktÄ± ama o olay meydana geldi. KeÅŸke daha Ã¶nceden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± alsaydÄ±. 7 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi boyunca hep ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼. Ã‡ok defa darp raporu aldÄ±. KardeÅŸimin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n morluÄŸu hiÃ§ geÃ§medi. Olay gÃ¼nÃ¼ kardeÅŸimi 9 farklÄ± yerinden bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸ. KardeÅŸi tam boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§aklayacakken Ã§evredekiler mÃ¼dahale edince, kaÃ§mÄ±ÅŸ. EÄŸer Ã§evredekiler mÃ¼dahale etmeseydi bugÃ¼n kardeÅŸim hayatta olmayabilirdi" dedi.

'HAYATINDA HÄ°Ã‡ TANIÅžMAMIÅž BÄ°LE'

KardeÅŸinin Hasan BaygÄ±n tarafÄ±ndan yaralanan diÄŸer kiÅŸi olan H.K.'yi hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÄ±dÄ±r, "Telefonla bile konuÅŸmamÄ±ÅŸ. Ancak Hasan BaygÄ±n'Ä±n uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan dolayÄ± daha Ã¶nce dosyalarÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Olay gÃ¼nÃ¼ de kanÄ±nda uyuÅŸturucu Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Kendi arkadaÅŸÄ±nÄ± da olayda yaraladÄ±. Biz, televizyonlarda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadÄ±n cinayetlerini kÄ±smen de olsa yaÅŸamÄ±ÅŸ olduk. KardeÅŸime bunu yapan kiÅŸi tutuklandÄ± ÅŸimdi deliller toplanÄ±yor. ArdÄ±ndan da yargÄ±lama sÃ¼reci baÅŸlayacak. En aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ± iÃ§in gereken hukuki mÃ¼cadelemizi vereceÄŸiz. Biz ailesi olarak kardeÅŸimizin her zaman yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz. BugÃ¼n bizim baÅŸÄ±mÄ±za gelen yarÄ±n baÅŸka kadÄ±nlarÄ±n baÅŸÄ±na gelmesin" diye konuÅŸtu.Â

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(Nezahat HÄ±dÄ±r)