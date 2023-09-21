İstanbul'da saldırgan eş kâbusu! Darbedilen kadın kendini eve kilitledi

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kartal Yeni Soğanlık Mahallesi Mehmet Emin Yurdakul Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 6 katlı binanın 5. katında oturan Kadir Ç. eşi Zeynep Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Ç. eşi Zeynep Ç.'yi darbetti. İddiaya göre eşine bıçak çeken Kadir Ç. evden ayrıldı.

Korkarak kendini eve kilitleyen kadın ise, durumu çocuklarına haber verdi. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, darbedilen kadını evinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

Yüzünde darp izleri bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan eş tekrar evin önüne gelerek kızı ve oğluyla tartışmaya başladı. Baba ve çocukları arasındaki tartışmanın sona ermesi için polis ekipleri devreye girdi. Çocuklarının şikayetçi olması üzerine Kadir Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"BABAM OLDUĞU İÇİN UTANIYORUM"

Darbedilen kadının kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Saldırgan babanın kızı "Kadına bıçak çekmiş. O benim babam. Babam olduğu için utanıyorum" diyerek babasına tepki gösterdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.