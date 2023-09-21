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İstanbul'da saldırgan eş kâbusu! Darbedilen kadın kendini eve kilitledi

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#İstanbul#Kartal#Kadına Şiddet
İstanbulda saldırgan eş kâbusu Darbedilen kadın kendini eve kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 12:18

Kartal’da iddiaya göre oturduğu evde eşi tarafından darbedilip bıçak çekilen kadın kendini eve kilitledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen kadının çocukları, tartışma yaşadıkları babalarından şikayetçi oldu. Darbedilen kadının kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Saldırgan babanın kızı "Kadına bıçak çekmiş. O benim babam. Babam olduğu için utanıyorum" diyerek babasına tepki gösterdi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kartal Yeni Soğanlık Mahallesi Mehmet Emin Yurdakul Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 6 katlı binanın 5. katında oturan Kadir Ç. eşi Zeynep Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Ç. eşi Zeynep Ç.'yi darbetti. İddiaya göre eşine bıçak çeken Kadir Ç. evden ayrıldı.

İstanbulda saldırgan eş kâbusu Darbedilen kadın kendini eve kilitledi

Korkarak kendini eve kilitleyen kadın ise, durumu çocuklarına haber verdi. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, darbedilen kadını evinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbulda saldırgan eş kâbusu Darbedilen kadın kendini eve kilitledi

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SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

Yüzünde darp izleri bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan eş tekrar evin önüne gelerek kızı ve oğluyla tartışmaya başladı. Baba ve çocukları arasındaki tartışmanın sona ermesi için polis ekipleri devreye girdi. Çocuklarının şikayetçi olması üzerine Kadir Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbulda saldırgan eş kâbusu Darbedilen kadın kendini eve kilitledi

"BABAM OLDUĞU İÇİN UTANIYORUM"

Darbedilen kadının kızı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Saldırgan babanın kızı "Kadına bıçak çekmiş. O benim babam. Babam olduğu için utanıyorum" diyerek babasına tepki gösterdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İstanbulda saldırgan eş kâbusu Darbedilen kadın kendini eve kilitledi

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#İstanbul#Kartal#Kadına Şiddet

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