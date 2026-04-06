Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürülen genç kadın, toprağa verildi

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Şefik Sanlı ve eşi Selver Sanlı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında Şefik Sanlı, evde bulunan tüfekle Selver Sanlı'ya ateş etti. Sanlı kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selver Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik Sanlı’nın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Selver Sanlı için Çan ilçesine bağlı Cicikler köyü camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Sanlı’nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Selver Sanlı, köy mezarlığına defnedildi.

