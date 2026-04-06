Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürülen genç kadın, toprağa verildi

#Çanakkale#Aile İçi Şiddet#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 16:26

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tartıştığı 39 yaşındaki eşi Şefik Sanlı tarafından av tüfeğiyle vurulan 35 yaşındaki Selver Sanlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Şefik Sanlı ve eşi Selver Sanlı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında Şefik Sanlı, evde bulunan tüfekle Selver Sanlı'ya ateş etti. Sanlı kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selver Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik Sanlı’nın gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EBEDİYETE UĞURLANDI

Selver Sanlı için Çan ilçesine bağlı Cicikler köyü camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Sanlı’nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Selver Sanlı, köy mezarlığına defnedildi.

