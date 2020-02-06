Eşi tarafından 6 saat boyunca rehin alınmıştı: Bu süreç beni ve çocuklarımı çok yordu



Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal’ı 6 saat süreyle bıçakla rehin alan Ali Altundal hakkında ’cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’silahla tehdit’ suçlarından açılan davanın 7’nci duruşması görüldü. 20. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.



’BU SÜREÇ BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÇOK YORDU’



Duruşmada söz verilen Nurcan Altundal, 7’nci duruşması görülen davanın artık nihai bir karara bağlanmasını istedi. Eşinin cezaevinden çıktıktan sonra kendisine ve çocuklarına zarar vermeyeceğini düşündüğünü dile getiren Nurcan Altundal, "Eşimle boşanma kararı aldık. Onu sinirlendirecek sözler söylemeseydim bu üzücü olaylar yaşanmayacaktı. Bu süreç beni ve çocuklarımı çok yordu. Çocuklarım babalarını özlüyor. Dışarı çıktıktan sonra bana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle sanığın tutukluluk konusunda takdiri mahkemenin. Şikayetim devam ediyor" dedi.



Müşteki avukatları, sanık Ali Altundal’ın 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, tahliye talep etti.



Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Sanık Ali Altundal’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.