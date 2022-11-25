Eşi şikâyetçi olmadı: Fantezi yaptık

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Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.’nin yargılanmasına başlandı. Erkan T. hakkında, ‘eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'TEKLİFİ KABUL ETTİM'

Davada sanık Erkan T., “Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım” dedi.

Sanığın eşi H.K. ise “Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim ama daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Şu an da salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Şikâyetçi değilim" dedi. Mahkeme hâkimi duruşmayı erteledi.