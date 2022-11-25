Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşi şikâyetçi olmadı: Fantezi yaptık

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Falaka#Fantezi
Eşi şikâyetçi olmadı: Fantezi yaptık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Kayseri’de, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.’nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Falaka olayında eşi ve diğer kadınların rızasının olduğunu söyleyen Erkan T. "Kimseyi zorlamadım" dedi. Sanığın şikayetçi olmayan eşi H.T., "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Fantezi amacıyla bir kez ayaklarımı bağlayıp, falakaya yatırdı" dedi.

Haberin Devamı

Kayseri’de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.’nin yargılanmasına başlandı. Erkan T. hakkında, ‘eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'TEKLİFİ KABUL ETTİM'

Davada sanık Erkan T., “Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım” dedi.

Sanığın eşi H.K. ise “Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim ama daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Şu an da salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Şikâyetçi değilim" dedi. Mahkeme hâkimi duruşmayı erteledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Falaka#Fantezi

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM