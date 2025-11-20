Eşi öldü, kendisi felç kaldı! Dava sonrası genç kadına avukat şoku: Tazminatın 850 bin lirasına el koydu

Haberin Devamı

Kaza, 29 Mart'ta Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Tevfik Köseoğlu’nun kullandığı 07 YM 151 plakalı otomobile, tali yoldan çıkan Z.B. yönetimindeki 07 AOP 273 plakalı otomobil çarptı. Tevfik Köseoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki eşi Gülşah Esma Köseoğlu ve 3 çocuğu ağır yaralandı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Gülşah Esma Köseoğlu kısmi felç geçirdi, beyin kanaması yaşadı ve bir kez kalbi durdu. Anne ile çocuklarının tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin adli süreç başlatıldı.

Aile, maddi sıkıntıları nedeniyle bir tanıdık aracılığıyla Erzurum Barosu'na kayıtlı C.E. isimli avukatla anlaşıp, vekaletname verdi. Sigorta şirketinin 1 milyon 850 bin lirayı avukat C.E.'nin hesabına yatırdığı, ailenin bu ödemeden 14 gün haberdar edilmediği daha sonra ortaya çıktı. Avukatın aileye 1 milyon lira göndermesi, geri kalan tutar için çeşitli masraf kalemleri göstermesi üzerine aile, yeni avukatları aracılığıyla azilname verdi. Avukat C.E. hakkında baroya şikayetçi olan aile, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

'3 ÇOCUĞUM İÇİN İYİLEŞMEK İSTİYORUM'

Gülşah Esma Köseoğlu, çok kötü bir kaza geçirdiklerini belirterek, "3 çocuğum için iyileşmek istiyorum. 8 aydır fizik tedavi görüyorum. Bir de hakkımızı yediler. Çocuklarım için avukatın bize vermediği paranın ödenmesini istiyorum" dedi.

'BİZİ DAVA AÇMAKLA TEHDİT EDİYORLAR'

Tanıdık vasıtasıyla avukat C.E. ile iletişime geçtiklerini belirten Köseoğlu'nun babası Vahdettin Güneş, avukat C.E. ile yüzde 7'ye anlaştıklarını belirterek, "Kızıma parmak bastırıp, birçok şeyi gider göstererek kendi ücretini 850 bin liraya çıkarmış. Bizim imzaladığımız evraktaki anlaşmamız yüzde 7 üzerindendi. Ayrıca kendisine gelen parayı 1 hafta içerisinde bize göndermesi gerekirken, 14 gün bankada tutmuş" diye konuştu. Vahdettin Güneş, "Kızım ve damadım Ramazan Bayramı arefesinde kaza geçirdi. Damadım vefat etti, 3 çocuk yaralı kurtuldu. Kızım 8 aydır hastanede tedavi görüyor. Biz avukat C.E.'yi tanımıyoruz, telefonla bile konuşmadık. Erzurumlu olan tanıdık aracılığıyla gönderdiler. 'Bu bizim evladımız, siz karışmayın' dediler. Çocuğum yoğun bakımdan yeni çıkmıştı, konuşacak hali bile yoktu. Noterde parmak bastırmışlar. Sigortanın ödediği 1 milyon 850 bin liranın 1 milyonunu gönderdiler, 850 bin lirasını vermediler. Üstüne bizi dava açmakla tehdit ediyorlar. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" diye konuştu.

'FARKINDA OLMADAN BELGELERE PARMAK BASTIRILMIŞ'

Kazanın ardından müvekkilinin engelli kaldığını belirten avukat Halit Çınar ise "Şu anda Antalya'da tedavi görüyor. Bu süreçle ilgili ahbaplarının aracılığı ile bir avukatla anlaşıyor. Aslında bu aracılık dediğimiz, Avukatlık Kanunu 48'inci maddede suç teşkil eden bir detay. Ancak bu şekilde hiç tanımadıkları ve görmedikleri bir avukata vekaletname vermiş bulunuyorlar. Kendilerinden vekaletnamenin yanı sıra noterde kaşla göz arasında bir belgeye daha imza atması isteniyor. O anda imza atacak durumu olmadığı için parmak basması isteniyor. Farkında olmadan bu belgelere parmak bastırılıp, süreç başlatılmış" dedi.

'PARA AVUKATIN HESABINA GEÇİNCE AİLE ŞOK OLDU'

Ailenin kendisine başvurduğunu kaydeden avukat Halit Çınar, "Normal şartlarda tazminatlarının çoktan ödenmiş olması gerektiğini fark ettik. Bunun üzerine sigorta şirketi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sigorta, ödemenin günler önce avukatın hesabına yapıldığını söyleyince aile büyük şok yaşadı. Aile, avukatı arayıp çok zor durumda olduklarını anlattığında kendilerine sadece 'Sabredin' yanıtı verilmiş. Avukat, 'Paranın yattığını yeni fark ettim, hemen sizin haklarınızı gönderiyorum' diyerek 1 milyon 850 bin liralık tazminatın yalnızca 1 milyon lirasını aileye iletti. Ardından da 'Hesaplamaları yaptım, sizin hakkınız bu kadar çıkıyor' diyerek kalan parayı vermeyi reddetti" diye konuştu.

850 BİN LİRA İÇİN FARKLI GİDERLER GÖSTERİLMİŞ

Müvekkilinin avukat C.E. ile yüzde 7 kesinti oranında anlaştığını kaydeden Çınar, "Yaklaşık yüzde 45 oranında kesinti yapmış. Bu durum, yasal üst sınır olan yüzde 25'in de açıkça üzerinde. Avukatın böyle bir kesinti yapma hakkı bulunmamaktadır. Meslektaşımızın bu tavrını açıkça kınıyoruz. Önce noterden azilname düzenlendi, ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Avukatın sunduğu ve müvekkilin bilinci yerinde değilken parmak bastırıldığı anlaşılan belgelerde, yüzde 25 vekalet ücreti dışında, dava açmak için 250 bin lira, sigorta başvurusu için 150 bin lira ve vasi atanması davası için 100 bin lira olmak üzere çeşitli gider kalemleri gösterildiği, böylece tüm parayı hak ettiği izlenimi yaratılmaya çalışıldığı görülüyor. Müvekkilimizin tüm haklarını alması için gerekli işlemler başlatıldı ve savcılık nezdinde hukuki süreci takip ediyoruz" dedi.

'PARA MESELELERİNDE BÖYLE DURUMLAR YAŞANIYOR'

DHA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan avukat C.E. ise "Avukatlık sözleşmemizi yaptık. 850 bin liralık bir durum söz konusu değil. 1 milyon 850 bin liranın, 250 bin lirası vekalet ücreti. Tutanaklarda da bu şekilde yazıyor. Taraflar sözleşmeyi okudu. Hatta aile üyeleri elden ele okudu. İşin içine para girince genelde böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Ben bu davaya bakacağım fiyatları söylemedim. Birbirimize karşılıklı dava açtık. Ben şahısları şikayet ettim, beni tehdit etmeye geldiler. 3 gün de koruma ile gezdim. Para meselelerinde böyle durumlar yaşanıyor" dedi. (DHA)