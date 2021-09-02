Eşi kalbinden bıçakladı
BURSA’nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde oturan bir çocuk annesi Ebru Gürcan (38), geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan (40) hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati Gürcan, önceki gün 17.00 sıralarında, eşinin yaşadığı eve geldi.
Çift, 14 yaşındaki kızları D.G.’nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, Necati Gürcan olay yerinden kaçtı. Annesini kanlar içinde gören D.G. çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Ebru Gürcan, dün sabah hastanede hayatını kaybetti.
Evinin yakınlarından gözaltına alınan Necati Gürcan ise Emniyet’teki ifadesinin ardından adliye sevk edildi.