Eşi ile kızını öldürmüştü... Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldığı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Eşi ile kızını öldürmüştü... Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldığı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 11:44

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi ve kızını boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan'ın psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eşi ile kızını öldürmüştü... Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldığı ortaya çıktı

ANKARA'DA TESLİM OLDU

Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Serik'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan'ın, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.

#Antalya#Zübeyir Canatan#Psikolojik Sorunlar

