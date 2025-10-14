×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşi ihbar edince açığa çıktı! Diş hekimi hastalarının mahrem görüntülerini kaydedip paylaşmış

Güncelleme Tarihi:

#Diş Hekimi#Fethiye#Gizli Görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 12:36

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hastalarının mahrem görüntülerini kaydedip gizli sosyal medya hesabından paylaşan diş hekimi, eşinin ihbarı ile yakayı ele verdi. 400'den fazla mahrem görüntüyü hesabından paylaşan diş hekimi görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ederken savcılık olayla iligli soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan E.Ö., diş hekimi eşi İ.Ö.’nün kullandığı gizli sosyal medya hesabında, hastalarının mahrem görüntülerini çekerek paylaştığını tespit etti. 400’ü aşkın görüntünün paylaşıldığı hesap şikayet üzerine kapatılırken, E.Ö. suç duyurusunda bulunup, boşanma davası açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E.Ö., 2006 yılından beri evli olduğu diş hekimi eşi İ.Ö.'nün sosyal medya platformu X’te, gizli hesapta ahlaka aykırı ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını, bu paylaşımlarda evlerinde çekilmiş görüntülerin yer aldığını gördü. Hesapta başka bir kadının yüzünün açık paylaşılmasının ardından olayı öğrenen E.Ö., paylaşımlara ait görüntüleri delil olarak savcılığa sunup, suç duyurusunda bulundu. E.Ö. ayrıca, diş hekimi eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği’ne de şikayette bulundu. E.Ö., eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDoğar doğmaz dünya rekoru kırdı, hikayesi bilim kurgu filmlerine taş çıkarttı Mucize bebekDoğar doğmaz dünya rekoru kırdı, hikayesi bilim kurgu filmlerine taş çıkarttı! Mucize bebekHaberi görüntüle

Eşi ihbar edince açığa çıktı Diş hekimi hastalarının mahrem görüntülerini kaydedip paylaşmış

‘400’DEN FAZLA MAHREM GÖRÜNTÜ’

Müvekkili E.Ö.’nün eşine karşı boşanma davası açmak üzere kendisine başvurduğunu belirten Avukat Buket Gökmen Dinçer, “Delil toplama sürecinde, Fethiye’de diş hekimliği yapan eşinin, gizli bir X hesabı üzerinden hastalarının mahrem görüntülerini paylaştığı tespit edilmiştir. Durum fark edilir edilmez, elimizdeki tüm belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilin eşi tarafından kliniğinde ve kiraya verdiği villada gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400’ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir. Görsellerin bir kısmı pornografik, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir" dedi.

Eşi ihbar edince açığa çıktı Diş hekimi hastalarının mahrem görüntülerini kaydedip paylaşmış

Haberin Devamı

BAŞKA BİR MAĞDUR, HESABI ŞİKAYET ETTİ

Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, “Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı. Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi. Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak" diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDiyarbakırda mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöle ait çıktı Katil zanlısı böyle yakalandıDiyarbakır'da mağarada bulunan ceset 10 yıldır kayıp ola Gülizar Bingöl'e ait çıktı! Katil zanlısı böyle yakalandıHaberi görüntüle

‘TOPLUM AÇISINDAN VAHİM BİR DURUM’

Müvekkilinin eşinin görevini kötüye kullandığını kaydeden Avukat Buket Gökmen Dinçer, “Sağlık alanında çalışan kişilere duyulan güvenin bu şekilde kötüye kullanılması toplum açısından son derece vahim. Müvekkilimiz, biri 11, diğeri 16 yaşında iki erkek çocuğunun eğitimi için yaklaşık 4 yıl önce İngiltere’ye yerleşti. Eşi ise Türkiye’de mesleğini sürdürüyor. X’teki paylaşımlar incelendiğinde, hesabın aktif hale geldiği dönemlerin müvekkilin İngiltere’de bulunduğu dönemlerle örtüştüğü görülmektedir. Müvekkilimiz, söz konusu hesabı ilk olarak, videolardan birinde yüzü görünen bir kadının Facebook üzerinden kendisine ulaşmasıyla fark etmiştir. Davayı müvekkilin eşi başlatmış, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürerek suçu inkar etmiştir" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diş Hekimi#Fethiye#Gizli Görüntüler

BAKMADAN GEÇME!