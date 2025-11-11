Eşi için beIN Sports’u bastı

Haberin Devamı

İstanbul Sarıyer’de dün 12.00 sıralarında Kemal S. (42), elindeki silahla, Türkiye Süper Ligi dahil birçok ligin yayıncısı olan beIN Sports’un binasına girdi. Kemal S., beIN Sports’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan eşi ile kanalda sunucu ve yorumcu olan Güntekin Onay arasında yemek siparişinin güvenlikte bekletilmesi nedeniyle tartışma yaşandığını iddia etti. Binadan içeri girip eşine hakaret etttiği iddiasına bulunduğu Güntekin Onay’la görüşmek isteyen Kemal S.’ye görevliler izin vermedi.

POLİS İKNA ETTİ

Bina içinde yorumcunun ismini bağırarak özür dilemesini isteyen ve elindeki silahını etrafa doğrultan Kemal S., ihbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis ekiplerince yarım saatte ikna edilerek teslim oldu. Elindeki silahın ise oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Kemal S., eşi ile tartışan ve hakaret ettiğini öne sürdüğü Güntekin Onay’la görüşmek için binaya gittiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.