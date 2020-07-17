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Olcay DÜZGÜN-Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Eşi evi terk edince kendini tüfekle eve kilitleyen kocayı polis ikna etti

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Eşi evi terk edince kendini tüfekle eve kilitleyen kocayı polis ikna etti
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KAYSERİ'de, eşi N.A. evi terk edince pompalı tüfekle kendini eve kilitleyen Mehmet A. (29), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesi Coşkun sokaktaki 2 katlı evin 1'inci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi N.A., eşi Mehmet A. ile tartışınca çocuklarını yanına alarak, evi terk etti. Bunalıma giren Mehmet A., eline aldığı pompalı tüfekle kendini eve kilitledi. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Mehmet A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mehmet A., ekiplere eşini ve çocuklarını istediğini söyledi. Bunun üzerine eşi N.A. eve getirildi. Yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Mehmet A., elindeki tüfeği pencereden polise teslim etti; ancak kapıyı yine açmadı. Bunun üzerine Özel Harekat ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi. Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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