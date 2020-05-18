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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Eşi evi terk edince çocuklarının yurda yerleştirilmesini istedi

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Eşi evi terk edince çocuklarının yurda yerleştirilmesini istedi
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ADANA’da polis merkezine giden Suriye uyruklu Muhammed N., eşinin evi terk ettiğini belirterek, biri 6 aylık, 3 çocuğunun yurda yerleştirilmesini istedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde oturan İtad ve inşaat işçisi eşi Muhammed N. arasında, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İtad N., biri 6 aylık, diğerleri 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını da bırakıp, evi terk etti. Bunun üzerine Muhammed N., 3 çocuğunu yanına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Muhammed N., tek başına bakamayacağını belirttiği çocuklarının geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti.Polisin ulaşmaya çalıştığı İtad N.’nin ikna olmaması durumunda çocukların yurda yerleştirileceği öğrenildi.

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