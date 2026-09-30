Eşi evi terk edince çatıya çıktı! Polis 45 dakikada ikna etti

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Hasan Y., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye binanın önünde hava yatağı açtı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

POLİS 45 DAKİKADA İKNA ETTİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan Y.’yi ikna etmek için görüşmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ikna edilen Hasan Y., güvenli bir alana alındı. Gözaltına alınan Hasan Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin görüştüğü oğlu Muhammed Y. (22), babasıyla annesi Emine Y. (38) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını anlattı.

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KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Annesinin 2 aydır Antalya’da olduğunu söyleyen Muhammed Y., babasının annesinin eve gelmemesi nedeniyle bunalıma girerek çatıya çıktığını belirtti. Hasan Y.’nin 'Kasten yaralama' suçundan 3, 'Mala zarar verme' suçundan 1 olmak üzere emniyete 4 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emine Y.’nin 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 2, Muhammed Y.’nin ise ‘Kasten yaralama' suçundan emniyete 1 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.