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EÅŸi Engin Polat'Ä±n tahliyesinden sonra Dilan Polat'tan yeni paylaÅŸÄ±m

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Dilan Polat#Engin Polat#Polatlar
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 10:25

Kara para aklama ve vergi kaÃ§Ä±rma suÃ§larÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Dilan Polat, eÅŸi Engin Polat'Ä±n da tahliye edilmesinin ardÄ±ndan sosyal medyada hesabÄ±ndan takipÃ§ilerine teÅŸekkÃ¼r etti. Polat paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Sizi Ã§ok seviyorum. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z, Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.

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Dilan Polat ve eÅŸi Engin Polat, 3 ayrÄ± suÃ§tan toplam 20'ÅŸer yÄ±ldan 40'ar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi, toplam 28 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yaklaÅŸÄ±k 10 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye edildi. Dilan Polat, takipÃ§ilerinin kendisinden konuÅŸarak bir paylaÅŸÄ±m yapmasÄ±nÄ± istemesi Ã¼zerine bir video paylaÅŸtÄ±. Polat paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Sesimi Ã§ok duymak isteyenler olmuÅŸ. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum hepinize. MesajlarÄ±nÄ±z iÃ§in, binlerce mesajlar. ÅžÃ¶yle bir gÃ¶z gezdireyim dedim. Ama, hani bÃ¶yle bir anda da olmuyor. Sizi Ã§ok seviyorum. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z, Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim" ifadelerini kullandÄ±.

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EÅŸi Engin PolatÄ±n tahliyesinden sonra Dilan Polattan yeni paylaÅŸÄ±m

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#Dilan Polat#Engin Polat#Polatlar

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