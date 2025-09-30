Eşi emekli olduktan sonra hayatı değişti! 'Eşimle birlikte mutlulukla yapıyoruz'

Haberin Devamı

3 çocuk annesi 53 yaşındaki Zeynep Güven, eşinin iş durumundan dolayı yıllarca Ankara'nın yoğun temposunda yaşadı.

Güven, eşinin emekli olmasıyla soluğu baba ocağı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aldı. Burada bahçe işleriyle uğraşan Güven, yetiştirdiği sebze ve meyvelerden doğal reçeller ve kurutmalıklar yaptı. İlçenin tescilli acı biberi de dahil, birçok meyvenin reçelini yapan Güven, yoğun talepleri yetiştirerek aile ekonomisine katkı sağlarken, bunun da mutluluğunu yaşıyor.

Güven, Ankara'da yaşadığını, 3 yıldır eşi emekli olduktan sonra memleketi Çermik'e geldiğini söyledi. Çermik ürünlerinden reçel ürettiğini belirten Güven, özelikle tescilli Çermik biberinden reçel yaptığını ifade etti.Güven, yaklaşık 250 kilogram reçel yaptığını, halen talep olduğunu ve yapmaya devam ettiğini kaydederek, "Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kuru incir reçeli, kayısı reçeli, marmelatları, kurutmalıkları, kendi bahçemizden doğal üretmeye çalışıyoruz. Zorlukları tabii ki var. Yetiştirip müşteriye sunduğumuz zaman beni mutlu ediyor. Eşim emekli olduktan sonra Ankara'nın yoğunluğundan kaçıp memleketimize gelip baba ocağında eşimle birlikte mutlulukla yapıyoruz, üretiyoruz" dedi.

Çocukları olduğunu, okuyan kızına katkıda bulunmaya çalıştığını aktaran Güven, "Talepler çok güzel. Satışlar güzel, alanlar memnun kalıyor. Mevsimine göre reçeller üretiyorum. Ama özelikle tescilli acılı Çermik biberinden yapıyorum. Ona talep daha çok. Acı ile tatlıyı bir araya getirmek çok güzel, çok lezzetli. Hayat gibi. Hem tatlı, hem acı. İkisi bir arada" ifadelerine yer verdi.