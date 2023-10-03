Eşi Dilan Palamut'u öldürdükten sonra 'intihar etti' demişti! İşte caninin cezası

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Olay, 25 Ocak 2022 tarihinde Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut'a av tüfeği ile ateş etmişti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan ve ağır yaralanan Dilan Palamut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA EDEN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil koca Ökkeş Palamut, eşini öldürmediğini belirterek ve üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü. Olaydan sonra Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil koca Ökkeş Palamut için karar duruşması görüldü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından sanık Ökkeş Palamut'a "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.