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Eşi borç aldığı paraları borsada kaybedip ortadan kayboldu! 2 çocuk annesinin hayatı kabusa döndü: Ölmek istemiyorum

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#Borsa#Adana#Aile
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 11:31

Adana'da 2 çocuk annesi Yasemin Uğureli (36), borç aldığı paraları borsada kaybetmesinin ardından ortadan kaybolan sigortacı eşi M.U.'nun (42) alacaklıları tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Çocuklarımla birlikte yaşamak ve güvende olmak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu, ölmek istemiyorum. M.U. bir an önce ortaya çıksın ve başımızdaki bu dertten bizi kurtarsın" dedi.

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Merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi’nde yaşayan sigortacı M.U.’dan, 18 Ağustos'ta evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine eşi Yasemin Uğureli, polise merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, M.U.'nun izine rastlanamadı. Boşanma davası açtığı M.U.'nun borsayla ilgilendiğini belirten Yasemin Uğureli, eşinin çok sayıda kişiden aldığı paraları borsada işletip kaybettiğini ardından alacaklılarından kaçtığını öne sürdü. Kendisinin ve ailesinin eşinin alacaklıları tarafından tehdit edildiğini anlatan Uğureli, evine düzenlenen saldırıları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Eşi borç aldığı paraları borsada kaybedip ortadan kayboldu 2 çocuk annesinin hayatı kabusa döndü: Ölmek istemiyorum

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'EŞİM İNSANLARIN PARASINI BATIRDIKTAN SONRA KAÇTI'

Yasemin Uğureli “Eşimin borsa işiyle ilgilendiğini, mart ayında tehdit edilmeye başlandıktan sonra öğrendim. Kimden ne kadar para aldığını bilmiyorum. Benimle bu konuları paylaşmazdı. Düzenli olarak insanlara ödeme yapıyormuş ancak daha sonra işler sarpa sarmaya başladığını anlattı. İnsanların paralarını batırdıktan sonra 18 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Kaçmasına yardım etmedim, nereye kaçtığını da bilmiyorum” dedi.

Eşi borç aldığı paraları borsada kaybedip ortadan kayboldu 2 çocuk annesinin hayatı kabusa döndü: Ölmek istemiyorum

'ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAMAK İSTİYORUM’

Eşinin alacaklıları tarafından sürekli tehdit edildiğini öne süren Uğureli, “Kendisine ulaşamayan alacaklıları beni, çocuklarımı ve ailemi tehdit ediyor. Çocuklarım korkudan okula gidemiyorlar. Çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar, pencereden başımızı dışarı çıkaramıyoruz. M.U.’nun bir an önce ortaya çıkmasını ve yaşadığımız bu sıkıntıyı sona erdirmesini istiyorum. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Can güvenliğimden korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuklarımla birlikte güvenle yaşamak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu. Hayatımız tehlike altında, bir an önce güvenliğimizin sağlanmasını yetkililerden istiyorum” diye konuştu.

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#Borsa#Adana#Aile

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