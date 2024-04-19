Eşi belediyeye karşı protesto eylemine katıldı

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Projenin tekrar onaylanmasıyla bungalovların kiralama hakkı Bolu Belediyesine geçerken, aralarında Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, konunun görüşüleceği meclis toplantısı öncesinde Bolu Belediyesi’ni protesto etti, pankartlarla belediye meclis toplantısına da gelerek Başkan Özcan’a tepki gösterdi. Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalov evlerinin kiralama konusu geri çekilirken, eşi Meral Özcan’a seslenen Tanju Özcan, “Bir taraftan demokrasi açısından mutlu oldum. Yani karı- koca aynı düşünmek zorunda değil. Gerçi ben de seni protesto ediyorum, bu akşam geç geleceğim eve” diye konuştu.