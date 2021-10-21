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Eşi, başını duvara vurarak öldürmüştü! Fatime gözyaşlarıyla toprağa verildi

#Kadın Cinayeti#Cinayet#Fatime Gül Özyer
Eşi, başını duvara vurarak öldürmüştü Fatime gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kilis'te, tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer (29) tarafından dövülüp, başı duvara vurulan Fatime Gül Özyer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Olay, 13 Ekim gecesi, Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 gün önce 1 kız çocuğu dünyaya getiren Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Muhammet Mahmut Özyer ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, başını duvara vurdu. Burnunda kırık oluşan Fatime'nin vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluklar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, yerde hareketsiz yatan Özyer'i Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel hastaneye sevk edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özyer, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Muhammet Mahmut Özyer ise sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. 

Eşi, başını duvara vurarak öldürmüştü Fatime gözyaşlarıyla toprağa verildi



Fatime Gül Özyer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından babası Ahmet Bülbül tarafından alınarak, memleketi Kilis'e getirildi. Özyer, burada ailesi, yakınları ve mahallelinin katılımıyla Kayabaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Fatime Gül Özyer'den geri 15 ay önceki düğününde oynadığı görüntüleri kalırken, 21 gün önce doğan kızına ise Simay adını verdiği öğrenildi.

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Fatime Gül Özyer

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