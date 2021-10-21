Eşi, başını duvara vurarak öldürmüştü! Fatime gözyaşlarıyla toprağa verildi

Olay, 13 Ekim gecesi, Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 gün önce 1 kız çocuğu dünyaya getiren Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Muhammet Mahmut Özyer ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, başını duvara vurdu. Burnunda kırık oluşan Fatime'nin vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluklar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, yerde hareketsiz yatan Özyer'i Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel hastaneye sevk edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özyer, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Muhammet Mahmut Özyer ise sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.
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