‘Eserlerle Bahçeli’ kitabı çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çalışmalarını konu alan ‘Eserlerle Devlet Bahçeli’ kitabı yayımlandı.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre editörlüğünü MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Büşra Cin’in yaptığı ‘Eserlerle Devlet Bahçeli’ isimli kitap, yalnızca fiziki yapıların, kurumların veya projelerin derlemesi değil; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerini kayıt altına alıyor. Açıklamada ayrıca, “Kitapta yer alan kurumlar, 16 Türk devletinden 3 kıtaya yayılan tarihi hâkimiyetin ve Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde aynı sorumluluk bilinciyle yaşatıldığının somut ve kalıcı göstergesidir. Bu eserler yalnızca bir dönemin değil; köklü bir medeniyet tasavvurunun, derin bir tarih şuurunun ve geleceğe duyulan sarsılmaz inancın mühürleridir” denildi. 

 

