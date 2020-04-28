Eser Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Eserin Eş Anlamlısı

Sanatın farklı alanlarında çalışan sanatçıların ortaya çıkardığı ve pek çok kesim tarafından beğenilen yapılar eser olarak bilinir. Eser aynı zamanda bir isim olarak da erkek çocukları için verilen bir ad olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu bu kelime adına eş anlamlı olarak, ‘yapıt’ sözcüğünü öne çıkarıyor.

Eser Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eser ile beraber ayrıca yapıt kelimesini aynı anlam eşliğinde amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Sanat dünyasının pek çok farklı alanında çalışmalar gerçekleştiren insanların ortaya çıkardığı özgün yapıtlar olarak da eser kelimesinin anlamını söylemek mümkün. Bu durumda kitap ya da heykel ve resim gibi daha pek çok farklı unsur söz konusu olabilir.

Eserin Eş Anlamlısı

TDK üzerinden eser ile beraber yapıt eş anlamlı olarak birbirini destekleyen kelimelerdir.

‘’Eserini bugün insanları sunuyor.’’

‘’Bu yapıt sanatçının en iyi çalışmasıdır.’’