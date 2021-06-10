Esenyurt'un Neron'u: 'Bende yangın çıkartma hastalığı var. Kimseye kastım yoktu'

İtfaiye raporlarına göre yangınlar kasıtlı olarak çıkarılmıştı. İlk önce terör eylemi olarak düşünüldü ancak binalarda yaşayanların profillerinde bir anormallik yoktu. İstanbul Emniyeti özel bir ekip kurup yangınların peşine düştü. 28 Temmuz 2020 gecesi Atatürk Mahallesi, 2226. Sokak’taki bir binada yine yangın çıktı. Bu yangın, diğerleri gibi kolay atlatılamadı. Bina sakinlerinden Suna Urtanur (56) ile torunu Elanur Şelimen (9) dumandan zehirlenerek öldü.

YÜZLERCE SAAT TARANDI

Bölgedeki tüm MOBESE kayıtlarının yanı sıra dükkân ve evlerdeki güvenlik kameralarının kayıtları bile toplandı. Yüzlerce saatlik görüntüden, yangınları çıkartan kişinin Ahmet Tülek olduğu tespit edildi. Görüntülerde ilginç bir detay daha vardı. Ahmet Tülek ateşe verdiği evleri daha sonra da söndürmeye yardım ediyordu. Polis ekipleri, Tülek’i Bahçelievler’de gözaltına aldı. Tülek’in daha önce de 3 kez yangın çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Tülek’e ‘yangın çıkarmak suretiyle iki kişinin ölümüne neden olma’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı ‘yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan üçer kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis, iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesinden de ikişer kez ‘mala zarar verme’ suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen ilk duruşmada savunma yapan Ahmet Tülek, “Cezaevindeyken psikolog bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylemişti. Ölenleri ve ailelerini tanımıyorum. Binaya rastgele girip bodrum kattaki kanepeleri çakmakla tutuşturdum. Doğalgaz vanasını kapatıp oradakileri uyardım, vatandaşlarla birlikte yardımcı oldum. Kimseye bir kastım yoktu. Böyle bir olay yaşanmasından pişmanım. Özür diliyorum” dedi.

Yangında annesi ve kızını kaybeden Elif Şelimen ise o geceyi şöyle anlattı: “Dışarı çıkmaya çalışırken yerler çok kaygandı. Bir şey dökülmüştü. Soluduğumuz koku petroldü. Sadece çakmakla yapılacak bir şey değildi. Yangında annem ve kızım öldü. Bu pardon diyerek geçiştirilecek bir şey değil.”

PİROMANİ Mİ?

Mahkeme heyeti, Ahmet Tülek’i piromani (istekli ve kasıtlı yangın çıkarma hastalığı) olup olmadığının ve cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek duruşmayı erteledi.

BÜYÜK ROMA YANGINI

Büyük Roma Yangını, 19 Temmuz 64’te başladı. Yaklaşık bir hafta süren yangın, Roma’nın üçte ikisinin yanmasına neden oldu. Yangından hep İmparator Neron sorumlu tutulmuştu. Bazı kaynaklar, şehri yerle bir etme arzusuyla dolu olan Neron’un, sarhoş taklidi yapan adamlarını şehri yakmaya gönderdiğini söylese de bu teori kanıtlanamadı. Yangına tam olarak neyin sebep olduğu bugün hâlâ tartışma konusu. Halkın çoğu, bunun bir kundakçılık olduğuna inandı ancak yeni kanıtlar yangının bir kaza olduğunu destekler nitelikte.

28 Temmuz 2020 gecesi Esenyurt’ta Atatürk Mahallesi, 2226. Sokak’taki binada Ahmet Tülek tarafından çıkartılan yangında bina sakinlerinden Suna Urtanur (56) ile torunu Elanur Şelimen (9) dumandan zehirlenerek öldü.

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