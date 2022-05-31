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Esenyurt’taki taciz şüphelisi tutuklandı

#Esenyurt#Taciz#Linç Girişimi

Esenyurt’ta 10 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu M.A.B. tutuklandı. 

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Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli M.A.B.’yi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi.

Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi. Çevik Kuvvet desteği alınarak kalabalıktan çıkarılan M.A.B. götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Esenyurt#Taciz#Linç Girişimi

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