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Esenyurt'taki sitede yaşandı: Kaynanası için gelen damat ortalığı birbirine kattı

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#İstanbul#Esenyurt#Darp
Esenyurttaki sitede yaşandı: Kaynanası için gelen damat ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 09:47

Esenyurt'ta gece saatlerinde kaynanasını hastaneye götürmek için kamyonetiyle siteye girmek isteyen damat, iddiaya göre içeriye alınmayınca ortalık karıştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Olay, gece 01.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaynanası rahatsızlanan damat, kendisini hastaneye götürmek için kamyoneti ile siteye geldi.

Esenyurttaki sitede yaşandı: Kaynanası için gelen damat ortalığı birbirine kattı

Güvenlik görevlileri hem aracın kaydının olmadığını hem de sitenin içerisine kamyonetle girmenin yasak olduğunu söyleyerek damadı içeriye almadılar. Bunun üzerine damatla güvenlikler arasında tartışma çıktı.

Esenyurttaki sitede yaşandı: Kaynanası için gelen damat ortalığı birbirine kattı

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Aile ile güvenlikler arasında arbede yaşanırken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kaynanasını hastaneye götürmek için siteye kamyonetiyle girmek isteyen şahısla güvenliklerin tartıştığı ve olayın büyümesiyle tarafların birbirine girdiği anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra dağıldı.

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#İstanbul#Esenyurt#Darp

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