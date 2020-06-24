Esenyurt'taki sel felaketinden yeni görüntü: İş yerini böyle su bastı 

Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi ve 1272 Sokak'ta bulunan birçok ev ve işyerini sel suları basmıştı. Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin sular altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜKKANIN İÇİNE SUYUN DOLMAYA BAŞLADIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yağmurun yağmaya başlaması ile birlikte bir çok ev ve işyerini su bastı. Su baskınına uğrayan işyerlerinden biri Ali Fuat Tut'a ait Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan bir pastane. İşyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dükkanın içine suyun girmeye başladığı ve saniyeler içinde yükseldiği görülüyor. Suyun yükselmesi ile birlikte elektrikler kesilince güvenlik kamerası devre dışı kalıyor.

DEPONUN DUVARI YIKILDI

Dükkandaki hasar ise itfaiye ekiplerinin yaptığı su tahliyesinin ardından ortaya çıktı. İşyerine ait depo olarak kullanılan kısımda duvarın yıkılması ile birlikte içeride bulunan bütün malzemeler suyla birlikte dışarı sürüklendi.

YAKLAŞIK 200 BİN LİRA ZARARIM VAR

Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan işyeri sular altında kalan Ali Fuat Tut yaşananlarla ilgili "Fazla bir şey anlatmaya gerek yok, zaten esnafın yüzü koronadan sonra bir de bununla gülmemeye devam etti. Devletimiz bu konuda da artık mağdur olan bütün esnafları, ev sakinlerine hepsine yardımcı olmasını bekliyoruz. Şu ilerde yıllardır bir dere sıkıntımız var. Bundan önceki belediyelerde buraya gerekli bir şey yapılmadı. Her şiddetli yağmur yağdığında böyle bir şey yaşıyoruz. Ama bu seferki gerçekten öyle böyle bir şey değildi. Müdahale edilmezse daha fena şeyler olabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.