MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'taki kaza anı kamerada
GeriGündem Esenyurt'taki kaza anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Esenyurt'taki kaza anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'taki kaza anı kamerada
Abone Olgoogle-news

Esenyurt'ta dönüş yapmak isteyen zabıta aracına karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde U dönüşü yapmak isteyen zabıta ekiplerine karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Zabıta ekipleri hafif şekilde yaralanırken, iddiaya göre diğer otomobilde bulunan iki kişi araçlarından inerek olay yerinden kaçtı. İki zabıta görevlisi hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle