Esenyurt'taki baskında ilginç görüntüler!

KAPI ARKASINA GİZLENMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR



Esenyurt'ta polis ekipleri, dün 23.30 sıralarından şüpheli tavırlar sergileyen bir kişinin kendilerini görünce bir binanın bodrum katına girdiğini tespit etti. Binayı kontrol eden polis ekipleri içeride kumar oynatıldığını, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını gördü. Binada arama yapan polis ekipleri depo olarak kullanılan ve eski eşyaların bulunduğu alanda duvara dayalı ahşap bir kapının arkasına gizlenmeye çalışan 2 kişi tespit etti. Yakalanan 2 şüpheli ve içeride bulunan toplam 16 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 55 bin 404 lira, 15 kişiye ise kumar oynamaktan toplam 20 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.

SUÇ KAYDI ÇIKTI



İçeride bulunanlara yapılan kimlik sorgulamalarında şüphelilerden Şehmuz A. 'nın "PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren mekan ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, şüpheli Şehmuz A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.