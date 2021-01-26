MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt’ta Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat
GeriGündem Esenyurt’ta Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alper KORKMAZ/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Esenyurt’ta Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt’ta Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat
Abone Olgoogle-news

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 11 katlı otelin 8. katından düşerek ölen Zerda Curka’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Anne Tülay Dağ kızının ölümünde ihmal olduğunu ifade ederek, “Sabah 08.10 kala kızımın arkadaşı aradı, ‘senin emanete sahip çıkamadım’ dedi. ‘Zerda camdan atladı’ dedi kendimden geçtim. Gece konuştuk. Cumartesi uçağa binip yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi, biri dedi sahte kimlikle aldılar benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz.'' dedi.

9
  • Zerdanın sır ölümü Anneden yürek yakan feryat
  • Zerdanın sır ölümü Anneden yürek yakan feryat
  • Zerdanın sır ölümü Anneden yürek yakan feryat
  • Zerdanın sır ölümü Anneden yürek yakan feryat
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın annesi Tülay Dağ, Adli Tıp Kurumu önünde "Benim kızım düşmedi öldürüldü" dedi. Dağ konuştuğu sırada baygınlık geçirdi. Öte yandan Curka'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.


Esenyurt’ta Zerdanın sır ölümü Anneden yürek yakan feryat
Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşında Zerda Curka'nın cenazesi babası tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kars'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan anne Tülay Dağ da, "Kızım beni gece aradı konuştuk. Sonra sabah arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze senin emanetine sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda kendini camdan attı' dedi. Benim o an telefon elimden düştü. Kendimden geçtim. Benim kızımı öldürdüler. 2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber gidiyor otele.

Gece aradı. 'Anne internetini aç seninle görüntülü konuşmak istiyorum' dedi. Cumartesi günü uçağa bindi. Pazar günü buraya geldi. Arkadaşları doğum günü kutlamak için gittiklerini söyledi.

Otel müdürü aldı içeri. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızım kendini atmaz. 'Bir insan kendini atar mı?' diyordu. Arkadaşlarının ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben 5 kişiden de şikayetçiyim. Onlar attı. Onlar öldürdü. Kızımın katilini bulun. Otel müdürü neden aldın içeri. Benim kızım 17 yaşındaydı. Başka kimlikle girmiş" ifadelerini kullandı. Acılı anne açıklama yaptığı esnada bayılırken ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Öte yandan Curka’nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

17 yaşındaki Zerdanın gizemli ölümü
17 yaşındaki Zerda'nın gizemli ölümü
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle